SOFAR poursuit sur sa lancée vers un avenir net zéro en présentant des innovations à succès sur le plan de l'énergie photovoltaïque et des systèmes de stockage d'énergie au salon SNEC

SHANGHAI, 29 mai 2023 /CNW/ - SOFAR, le premier fournisseur mondial de solutions d'énergie photovoltaïque et de systèmes de stockage d'énergie, a présenté de multiples innovations solaires et de stockage d'énergie compétitives à l'échelle mondiale lors du salon SNEC 2023, alimentant une transition propre qui s'accélère vers la carboneutralité.

Optimisé pour les centrales de stockage d'énergie d'échelle industrielle, SOFAR expose son plus récent produit phare, le PowerMaster, qui est une solution intégrée à la pointe de l'industrie, dotée de technologies de pointe. Solution sécuritaire, fiable et durable pour assurer la résilience du réseau dans les conditions d'exploitation exigeantes du marché, PowerMaster allie un système innovant de refroidissement hybride air et liquide, des systèmes de sécurité 3+2, une conception modulaire, des coûts actualisés du stockage plus faibles et un contrôle intelligent.

Fruit de dix années d'exploration et de R-D indépendante, SOFAR PowerMaster a été, depuis son lancement, reconnu par les partenaires de l'industrie. Lors du lancement de nouveau produit Powering Forward, SOFAR a signé des protocoles d'entente avec Hongyuan New Energy, Huaqing New Energy et Xiaoju New Energy, renforçant ainsi sa présence marquée sur le marché du stockage de l'énergie.

Dans le même temps, SOFAR a lancé un autre nouveau produit, l'onduleur en chaîne PowerMega, d'une puissance de 320 kW, conçu pour la production photovoltaïque. Cet onduleur à courant élevé a fait des débuts impressionnants au salon SNEC en réglant les problèmes traditionnels et en jumelant efficacité, sécurité et convivialité. Avec un rendement maximal de 99,05 % et un courant d'entrée de 20 A par optimiseur de puissance fournie, l'onduleur est compatible avec les modules de 210/182 mm et permet des rendements plus élevés. Doté de l'imperméabilité IP66 et de l'anticorrosion C5-M, il parvient à survivre aux environnements difficiles avec sa large plage de température de travail allant de -30℃ à 60℃. En outre, il prend en charge le balayage I-V qui permet de localiser les branches défectueuses, maintenant ainsi un fonctionnement stable 24 heures sur 24.

En vertu de la compétitivité avérée de PowerMega, SOFAR a également signé des protocoles d'entente avec Guohong Energy Group, Sichuan Shangwei et Tianlun New Energy, soulignant sa force et son influence dans le secteur des services publics et marquant un chapitre crucial du parcours de l'entreprise vers l'ambition net zéro.

« Alors que les pays du monde entier décarbonisent progressivement leurs sources d'énergie et cessent de dépendre du charbon, nous voyons un grand potentiel dans les énergies renouvelables, car elles ont un impact positif sur l'établissement d'une planète plus durable et à faible empreinte carbone. SOFAR travaillera sans relâche pour proposer des solutions à tous les scénarios afin d'augmenter la demande et de rendre les énergies renouvelables accessibles et disponibles pour un plus grand nombre de pays », a déclaré Guy Rong, vice-président principal de SOFAR.

