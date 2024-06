SHANGHAI, le 14 juin 2024 /CNW/ - SOFAR, le principal fournisseur mondial de solutions photovoltaïques et ESS pour tous les scénarios, a dévoilé le plus récent système SOFAR Cloud au salon SNEC, marquant une autre étape importante dans la réalisation de l'écosystème numérique de stockage d'énergie solaire et d'énergie. Ce système de surveillance des centrales et d'exploitation et d'entretien redéfinit la gestion de l'énergie en offrant quatre avantages majeurs.

Exploitation et entretien efficaces

SOFAR Cloud offre une solution de gestion transparente à guichet unique, avec des mises à jour en temps réel des paramètres opérationnels et un stockage des données historiques pendant 10 ans pour l'analyse des défaillances afin de s'assurer qu'aucun détail n'est négligé. Grâce à des capacités de mise à niveau automatique et de traitement des tâches en lot, le système simplifie les opérations, réduit les coûts et fournit des signaux d'anomalie en temps réel avec plus de 500 solutions pour une résolution rapide.

Interface conviviale

Conçu dans le souci d'offrir plus de commodité à l'utilisateur, le SOFAR Cloud prend en charge les opérations mobiles pour surveiller simultanément des millions d'appareils, ce qui permet le contrôle à distance afin de réduire au minimum les coûts de déplacement pour l'entretien. Son processus de configuration prêt à l'emploi, sa compatibilité avec de multiples appareils et son interaction adaptative permettent aux utilisateurs du monde entier de déployer et de gérer facilement leurs systèmes énergétiques.

Architecture novatrice

Reposant sur une architecture robuste et sécuritaire, le SOFAR Cloud garantit la stabilité grâce à des services indépendants, à l'isolation des défauts et à des capacités d'autorétablissement pour résoudre les problèmes en temps opportun. Sa capacité de chiffrement de certificats SSL/TLS améliore la protection contre les attaques de pirates, tandis que les essais, le déploiement et la maintenance individuels permettent de repérer et de résoudre rapidement les problèmes.

Application pour tous les scénarios

Le système SOFAR Cloud est conçu pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles, et de services publics. Pour les particuliers, il offre une gestion intégrée de l'utilisation du stockage de l'énergie solaire et de l'énergie pour assurer une alimentation électrique stable. Dans les installations commerciales, il permet une gestion intelligente pour une efficacité, une fiabilité et une rentabilité accrues. En ce qui concerne les centrales électriques, il facilite la gestion coordonnée du réseau pour une production d'électricité efficace, la sécurité et un fonctionnement convivial.

« Nous sommes ravis de présenter le système SOFAR Cloud, qui change la donne en matière de solutions de gestion de l'énergie », a déclaré Frank Yu, vice-président directeur de SOFAR, « Ce système reflète notre engagement à offrir des solutions novatrices pour répondre à différents besoins. En intégrant la technologie numérique et l'énergie renouvelable, nous continuons de montrer la voie en révolutionnant l'industrie et en donnant aux clients mondiaux les moyens d'avoir un impact positif sur l'environnement. »

À propos de SOFAR

SOFAR est un fournisseur mondial de solutions d'énergie solaire et de stockage pour tous les scénarios offrant un portefeuille complet, y compris des onduleurs photovoltaïques, des onduleurs hybrides, des SSEB, des systèmes de stockage d'énergie pour le secteur des services publics, un système de microonduleurs et le système de gestion de l'énergie intelligente SOFAR Monitor pour les applications résidentielles, commerciales, industrielles et de services publics. En 2021, SOFAR a été nommée parmi les cinq principales marques mondiales d'onduleurs hybrides et a mis en place un réseau mondial de R-D avec trois centres de R-D et deux bases de fabrication. En 2022, la capacité de production annuelle de SOFAR a atteint 10 GW pour les onduleurs et 1 GWh pour les batteries. En 2022, SOFAR a expédié des onduleurs de plus de 18 GW dans plus de 100 pays et régions du monde.

Pour en savoir plus : https://www.sofarsolar.com/ .

