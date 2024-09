Sodiaal annonce un accord avec General Mills pour l'acquisition des activités de Yoplait et Liberté au Canada

PARIS, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Après l'acquisition réussie des activités de Yoplait en Europe et des marques Yoplait et Liberté au niveau mondial en 2021, Sodiaal a conclu un accord définitif avec General Mills pour acquérir les activités de Yoplait et Liberté au Canada.

Cette opération est une nouvelle preuve de la mise en œuvre de la stratégie et de la dynamique positive qui consolide sa position en tant qu'acteur de premier plan sur le marché mondial des produits laitiers. C'est une nouvelle étape clé dans la stratégie de valorisation par la marque et d'internationalisation de Sodiaal dans le cadre de son plan Grandir Ensemble.

Parallèlement, General Mills a conclu un accord définitif pour la vente de ses activités américaines de yaourt à Lactalis, incluant notamment les droits d'exploitation des marques Yoplait et Liberté, dont Sodiaal conserve la propriété exclusive.

La transaction est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires requises et à d'autres conditions de clôture habituelles.

La reprise des activités de Yoplait au Canada, un marché historique et porteur de valeur

Cette opération renforce le pôle grande consommation de Sodiaal (PGC), avec un portefeuille équilibré de marques diversifiées et performantes sous Yoplait (Source, Crémeux, Yop, Minigo, Tubes) et Liberté (en particulier les gammes grecque et méditerranéenne). Les produits Yoplait et Liberté sont particulièrement appréciés des consommateurs canadiens, qui apprécient l'expertise laitière française et le savoir-faire de la coopérative depuis 1971.

La reprise des activités de Yoplait au Canada représente un levier supplémentaire de création de valeur pour les agriculteurs de la coopérative. Cette opération contribue au développement international de Sodiaal et confirme son rôle de leader sur le marché mondial des produits laitiers frais. Avec un taux de pénétration élevé (89%) et des achats fréquents, le marché local des produits laitiers frais au Canada s'élève à 1,9 milliard CAD [en 2023], offrant un fort potentiel de croissance pour Yoplait dans cette région.

« Nous sommes fiers d'avoir signé cet accord avec General Mills pour reprendre les activités de nos marques Yoplait et Liberté au Canada. Ce projet confirme le retour de Yoplait dans le giron de la coopérative, une véritable marque patrimoniale nationale qui fait la fierté de nos agriculteurs sociétaires et de nos collaborateurs. Cette acquisition renforce notre présence dans le monde et valorise notre expertise laitière française, appréciée outre-Atlantique » déclare Jean-Michel Javelle, Président de Sodiaal.

La coopérative Sodiaal renforce ses activités internationales

La reprise de ses activités renforce l'expertise internationale de Sodiaal, qui détient déjà les activités de Yoplait en Europe et la gestion de ses franchises dans 40 pays à travers le monde.

Avec cet accord, Sodiaal pilotera les activités de Yoplait au Canada pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 500 millions de dollars canadien (soit 340 millions d'euros) au 26 mai 2024.

La transaction comprend un site de production situé à Saint-Hyacinthe, au Québec.

La transaction entraînera la résiliation du contrat de licence des marques Yoplait et Liberté avec General Mills et la mise en place d'un nouveau contrat de licence pour ces marques aux États-Unis avec Lactalis. Les marques Yoplait et Liberté resteront la propriété exclusive de Sodiaal dans le monde entier.

Une opération qui s'inscrit dans le cadre du plan stratégique « Grandir Ensemble »

Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan stratégique « Grandir Ensemble ».

La coopérative prend ainsi une nouvelle orientation stratégique axée sur la force du collectif, l'excellence opérationnelle, la valorisation par ses marques et l'internationalisation. La force des marques et la richesse des savoir-faire de la coopérative sont un puissant levier pour accroître sa présence mondiale, conquérir des segments de marché porteurs dans tous les métiers du lait et, in fine, assurer l'avenir de la filière laitière française par une activité plus forte, plus rentable et plus durable. Sodiaal est la première coopérative laitière française, avec 15 300 agriculteurs répartis sur 72 départements.

Ce plan vise à rendre la profession laitière attractive en créant des leviers de valeur au bénéfice des éleveurs adhérents et en poursuivant les investissements dans les fermes et les sites de production, en veillant à ce que la durabilité soit à la hauteur de la performance économique.

« Cet accord s'inscrit parfaitement dans notre nouvelle stratégie, Grandir Ensemble, visant à créer de la valeur à travers la marque et à développer notre présence à l'international. Avec les équipes canadiennes, nous allons continuer à nous développer à l'international, en améliorant notre position grâce à des produits laitiers sains, savoureux et accessibles aux consommateurs. Par ailleurs, la conclusion d'un nouvel accord de licence pour Yoplait aux Etats-Unis avec Lactalis démontre l'attractivité et le potentiel de notre marque emblématique » déclare Antoine Collette Directeur Général de Sodiaal.

A propos de Sodiaal

Première coopérative laitière française (20% du lait collecté), Sodiaal compte plus de 15 300 sociétaires producteurs sur 8 523 exploitations réparties dans 72 départements. Engagée pour proposer le meilleur des terroirs laitiers, Sodiaal est présente sur tous les métiers du lait : les fromages (Entremont, Monts & Terroirs, les Fromageries Occitanes, Blamont), le lait de consommation, la crème et le beurre (Candia), l'ultrafrais (Yoplait), la nutrition spécialisée (Nutribio) et les ingrédients laitiers (Eurosérum, Bonilait). La coopérative est présidée par Jean-Michel Javelle et la direction générale est confiée à Antoine Collette.

