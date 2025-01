La coopérative Sodiaal a finalisé l'acquisition des activités de Yoplait Liberté Canada

PARIS, le 28 janv. 2025 /CNW/ - La coopérative Sodiaal a mis en œuvre avec General Mills les accords définitifs de reprise de contrôle exclusif des activités de Yoplait Liberté Canada selon les termes d'un accord annoncé entre eux le 12 septembre 2024. La conclusion de l'opération intervient à la suite de l'obtention des autorisations requises auprès des autorités de la concurrence compétentes.

Le contrôle exclusif des activités de Yoplait et Liberté sur le périmètre canadien confirme la mise en œuvre de la stratégie de Sodiaal axée sur la valorisation par la marque et l'internationalisation portée par son plan Grandir Ensemble.

Raphaël de Pazzis, est nommé Directeur Général de Yoplait Liberté Canada. Il reportera à Myriam Riedel-Kienzi, Directrice Générale de Yoplait International et membre du Comité Exécutif de Sodiaal.

Sodiaal reprend un marché historique et créateur de valeur

La mise en œuvre des accords définitifs annoncés le 12 septembre 2024 est une véritable fierté pour les 15 000 éleveurs coopérateurs et les 9 000 collaborateurs de Sodiaal. L'acquisition des activités de Yoplait et de Liberté au Canada s'inscrit dans la stratégie de Sodiaal de valorisation par les marques.

Avec cette opération, Sodiaal renforce son pôle grande consommation (PGC) en prenant le contrôle exclusif d'un portefeuille équilibré composée de marques diversifiées et performantes avec les marques Yoplait (Source, Crémeux, Yop, Minigo, Tubes) et Liberté (en particulier les gammes grecque et méditerranéenne).

Cette acquisition représente d'une part un levier supplémentaire de création de valeur pour les 15 000 sociétaires producteurs, et contribue d'autre part au développement international de Sodiaal. En effet, avec un taux de pénétration élevé (89%), le marché́ local des produits laitiers frais au Canada s'élève à 1,9 milliard CAD [en 2023], offrant un fort potentiel de croissance pour Sodiaal dans cette région.

« La finalisation de l'acquisition de Yoplait et Liberté au Canada confirme le retour de Yoplait auprès de ses fondateurs : les producteurs de la coopérative Sodiaal. Cette acquisition, qui fait la fierté de l'ensemble de notre collectif, confirme notre expertise française et internationale dans les métiers du lait, et sera source de création de valeur. » déclare Jean-Michel Javelle, Président de Sodiaal.

Sodiaal renforce son empreinte à l'international

Détenant déjà les activités de Yoplait en Europe, et la gestion de ses franchises dans 40 pays à travers le monde, l'acquisition des activités de Yoplait et Liberté au Canada par la coopérative Sodiaal renforce davantage sa position en tant qu'acteur de premier plan sur le marché́ mondial des produits laitiers.

L'acquisition entérine l'accueil de 49 collaborateurs dans les bureaux de Montréal et Toronto ainsi que 264 salariés du site de production situé à Saint-Hyacinthe, au Québec.

Ainsi, une nouvelle étape s'amorce dans le plan stratégique « Grandir Ensemble ». Le succès de cette opération confirme la pertinence de la nouvelle orientation stratégique axée sur la force du collectif, l'excellence opérationnelle, la valorisation par ses marques et l'internationalisation.

Raphaël de Pazzis nommé Directeur Général de Yoplait Liberté Canada, depuis le 27 janvier 2025

La coopérative Sodiaal confirme la nomination de Raphaël de Pazzis en tant que Directeur Général de Yoplait Liberté Canada. Il aura pour mission de construire avec les équipes le projet de croissance rentable pour l'activité des marques Yoplait et Liberté au Canada.

« La finalisation de l'acquisition de Yoplait et Liberté au Canada est une nouvelle preuve de la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie Grandir Ensemble. La force de nos marques et la richesse des savoir-faire de la coopérative sont de puissants leviers pour accroitre notre présence mondiale, conquérir des segments de marché porteurs dans tous les métiers du lait et, in fine, assurer l'avenir de la filière laitière française par une activité́ plus forte, plus rentable et plus durable au bénéfice des éleveurs coopérateurs.

J'ai toute confiance en Raphaël de Pazzis, Directeur Général de Yoplait Liberté Canada et Myriam Riedel-Kienzi, Directrice Générale de Yoplait International, pour continuer à renforcer notre position au Canada grâce à des produits laitiers de qualité et accessibles, et pour encourager l'innovation avec l'ensemble des équipes canadiennes » précise Antoine Collette, Directeur Général Sodiaal.

À propos de la Coopérative Sodiaal

Première coopérative laitière française (20% du lait collecté), la Coopérative Sodiaal compte plus de 15 000 sociétaires producteurs sur 8 109 exploitations réparties dans 71 départements. Engagée pour proposer le meilleur des terroirs laitiers, Sodiaal est présente sur tous les métiers du lait : les fromages (Entremont, Monts & Terroirs, les Fromageries Occitanes, Blamont), le lait de consommation, la crème et le beurre (Candia), l'ultrafrais (Yoplait), la nutrition spécialisée (Nutribio) et les ingrédients laitiers (Eurosérum, Bonilait). La coopérative est présidée par Jean-Michel Javelle et la direction générale est confiée à Antoine Collette.

Contact presse : Valérie Dupuis - [email protected]