Des projets de recherche de pointe dans les domaines de la nutrition périmaternelle, les progrès technologiques pour les personnes âgées et les tendances en soins de santé pour les autochtones avec invalidités

OTTAWA, ON, le 17 déc. 2020 /CNW/ - L'entreprise Sodexo, présente partout au pays, estime qu'il a un besoin pressant d'accroître la collaboration entre les entreprises et les universités, particulièrement dans le domaine de la recherche, pour améliorer la qualité de vie des Canadiens et Canadiennes. Or, Sodexo va contribuer financièrement aux « recherches produites par des chercheurs » où les chercheurs eux-mêmes déterminent les sujets de leur recherche en fonction de ce qu'ils considèrent comme important. Aujourd'hui, Sodexo est fière d'annoncer les trois thèmes de recherches retenues à la suite d'une évaluation préliminaire par des chercheurs de l'institut de recherche LIFE de l'Université d'Ottawa.

« La santé et le bien-être sont au cœur des services de Sodexo; une partie de notre mission nous exige de suivre de près la recherche et l'analyse scientifique. C'est la raison pour laquelle nous avons développé une relation solide en nous associant officiellement à l'institut de recherche LIFE de l'Université d'Ottawa », mentionne Thomas Jelley, vice-président, Institut Sodexo pour la qualité de vie « Il ne fait aucun doute que les projets de recherche que nous appuyons vont contribuer à l'amélioration du bien-être et de la qualité de vie des gens au Canada et ailleurs ».

Trois projets de recherche qui généreront des discussions

L'institut de recherche LIFE réunit des chercheurs et des partenaires avec de diverses perspectives pour créer de façon collaborative des éléments de preuve qui peuvent inspirer les Canadiens et Canadiennes à vivre une plus longue et meilleure vie en honorant les nombreux choix variés tout au long du parcours.

(1) Le premier projet de recherche s'appuiera sur une nouvelle approche de nutrition sociale pour diminuer les inégalités en matière de santé maternelle et infantile. Avec la collaboration d'un partenariat interdisciplinaire, le projet se penchera sur les facteurs psychosociaux et institutionnels déterminants de la nutrition prénatale chez les femmes enceintes vulnérables afin d'améliorer les interventions sur leur santé et leur bien-être.



(2) Le deuxième projet se concentrera sur ce que la société a assisté au cours des années, les avancées technologiques conçues pour aider les personnes âgées, et leur expérience à la maison. En exploitant des méthodes de recherche novatrices, les chercheurs pourront étudier comment la technologie aurait une incidence sur l'expérience des personnes âgées à domicile, un sujet qui demeure nettement sous-étudié.



(3) Enfin, le troisième projet de recherche vise à mieux comprendre la santé et le bien-être chez les personnes autochtones avec invalidités. Une équipe interdisciplinaire de chefs des Premières Nations et de chercheurs spécialisés en pratiques de gestion des invalidités travailleront avec les collectivités des Premières nations pour étudier les points de vue des personnes avec invalidités dans les réserves afin de mieux comprendre leurs perspectives sur la santé et le bien-être. L'étude évaluera également la conception des Premières Nations relativement aux invalidités.

« Nous sommes fiers de pouvoir compter sur l'appui de Sodexo dans nos projets de recherche. Non seulement pour leur contribution financière, mais aussi pour leur preuve de confiance en permettant à nos chercheurs de définir les thèmes de recherche qui contribueront à l'avancement du savoir dans l'ensemble du pays », déclare Linda Garcia, professeure et directrice fondatrice de l'Institut de recherche LIFE.

« Le partenariat avec l'institut de recherche LIFE de l'Université d'Ottawa est l'occasion de développer notre compréhension et contribuer au débat sur l'avenir de la santé et du bien-être en cette période cruciale », ajoute M. Jelley.

Pour plus d'informations sur le partenariat de Sodexo avec l'institut de recherche LIFE de l'Université d'Ottawa et les trois projets de recherche :

https://ca.sodexo.com/fr/inspired-thinking/all-insights/research-projects-ottawa-life.html?t=1

