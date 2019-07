Sodexo choisie comme finaliste pour l'excellence en matière de diversité et d'inclusion aux Canadian HR Awards de 2019

BURLINGTON, ON, le 11 juill. 2019 /CNW/ - Sodexo Canada a été sélectionnée comme finaliste du prix Mercer pour l'excellence en matière de diversité et d'inclusion dans le cadre de la 6e édition de l'événement annuel Canadian HR Awards, la plus prestigieuse marque d'excellence qui soit dans le secteur canadien des ressources humaines.

Le prix Mercer récompense une organisation qui place la diversité et l'inclusion au cœur de ses activités et qui fait la promotion de programmes pour les employés appartenant à cinq groupes : les femmes, les membres de minorités visibles, les personnes handicapées, les peuples autochtones et la communauté LGBTQ.

« C'est un honneur pour nous de figurer dans cette liste exclusive d'employeurs progressistes. Notre culture d'inclusion et, surtout, notre travail pour favoriser l'avancement des femmes à tous les niveaux de notre organisation sont des facteurs clés pour attirer des talents chez Sodexo et contribuer au succès de notre entreprise », affirme Suzanne Bergeron, présidente de Sodexo Canada et vice-présidente des Ressources humaines.

« Pour avoir un portrait des plus belles réussites au Canada en matière de ressources humaines, rien de mieux que de consulter cette liste de finalistes », indique Jessica Duce, directrice de projet des Canadian HR Awards. La liste complète des finalistes se trouve ici : https://hrawards.ca/.

Les gagnants des 25 catégories seront sélectionnés par un groupe d'experts de l'industrie et seront annoncés lors du gala de remise des prix, le 12 septembre 2019 au Beanfield Centre, à Toronto. Le gala annuel accueillera plus de 800 professionnels des ressources humaines provenant des meilleures équipes et des meilleurs employeurs du Canada. Ils représenteront la crème du leadership et de l'innovation axés sur les gens dans l'industrie.

Sodexo au Canada

Sodexo offre des services sur place au Canada depuis plus de 40 ans. Partenaire stratégique reconnue, Sodexo Canada assure des services de qualité de vie à ses clients, leurs employés et leurs visiteurs, dans les secteurs des services aux entreprises, de l'éducation, de la santé, de l'énergie et des ressources. Ces services de qualité de vie créent des environnements sains, sécurisés et efficaces permettant aux individus et aux organisations d'évoluer avec succès. En fournissant des services de restauration et de gestion d'installations à plus de 185 clients, Sodexo est un chef de file du marché canadien en termes de revenus et de clients desservis. Elle a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs ces six dernières années. Sodexo est fière d'avoir créé la fondation Stop Hunger, une œuvre de bienfaisance indépendante qui a recueilli plus de trois millions de dollars pour lutter contre la faim et donné plus d'un million de repas à des jeunes à risque au Canada depuis 2007.

13 000 employés

Plus de 100 services offerts

Plus de 185 clients

Plus de 220 emplacements

