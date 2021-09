« Nous pétillons d'enthousiasme à l'idée que les Canadiens seront les premiers en Amérique du Nord à essayer les nouveaux arômes de PepsiCo pour SodaStream, déclare Rena Nickerson, directrice générale de SodaStream Canada. Cette collaboration, qui rassemble certaines des marques les plus connues de l'industrie des boissons, offre aux utilisateurs de SodaStream, ainsi qu'aux amateurs de Pepsi MC et de 7Up MC , une nouvelle façon de se désaltérer avec le même goût formidable qu'ils connaissent et adorent. »

Les nouveaux sirops comprennent cinq des saveurs classiques de PepsiCo - PepsiMC, PepsiMC Diète, PepsiMC Zéro Sucre, 7UpMC et 7UpMC Zéro. Chaque sirop est spécialement conçu pour les appareils à eau pétillante SodaStream et est offert dans une bouteille de 440 mL, ce qui donne environ 9 L de boisson PepsiCo fraîche.

« Nous avons constaté une croissance exceptionnelle de la gamme d'arômes de SodaStream au cours de la dernière année, y compris une forte hausse à deux chiffres des ventes au dernier trimestre en raison du lancement des bubly Drops pour SodaStream, déclare Mme Nickerson. Nous sommes convaincus que le succès sera encore plus grand avec le lancement de Pepsi pour SodaStream, qui réunit le goût rafraîchissant que les Canadiens adorent et la commodité d'en profiter d'une simple pression d'un bouton, d'une manière durable. »

Comment fonctionnent les arômes de PepsiCo pour SodaStream :

Trois étapes faciles suffisent pour profiter des arômes de PepsiCo pour SodaStream. Remplissez d'eau une bouteille réutilisable de SodaStream et gazéifiez pour ajouter les bulles. Choisissez votre saveur préférée de PepsiCo et ajoutez-la à votre eau pétillante fraîche. Résultat : les délicieuses boissons rafraîchissantes PepsiMC et 7UpMC que vous connaissez, concoctées dans le confort de votre foyer, selon vos envies.

Les arômes de PepsiCo pour SodaStream seront en vente dès octobre chez plus de 5 000 détaillants (épiceries, pharmacies, grands magasins et dépanneurs) partout au Canada, ainsi que sur SodaStream.ca, au prix suggéré de 7,99 $ par bouteille d'arôme de PepsiCo.

À propos de SodaStream

SodaStream, qui fait partie de PepsiCo, est la plus grande marque d'appareil à eau pétillante au monde et la marque d'eau pétillante la plus populaire au Canada par volume**. SodaStream permet aux consommateurs de profiter de délicieuses boissons pétillantes à volonté à la maison, sans tracas, tout en contribuant à sauver la planète. Les bulles de SodaStream sont plus avantageuses pour les consommateurs - elles sont saines, faciles à faire, légères à transporter et meilleures pour la planète - et permettent de remplacer des milliers de bouteilles en plastique à usage unique par une seule bouteille SodaStream réutilisable. Pour en savoir plus à propos de SodaStream, visitez www.SodaStream.ca et suivez SodaStream sur Facebook, Instagram et YouTube.

À propos de PepsiCo

Les consommateurs apprécient les produits de PepsiCo plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires dans le monde entier. PepsiCo a généré plus de 70 milliards de dollars de revenus nets en 2020, sous l'influence d'un portefeuille complémentaire d'aliments et boissons qui comprend Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana et SodaStream. Le portefeuille de produits de PepsiCo comprend un large éventail d'aliments et boissons savoureux, y compris 23 marques qui génèrent plus d'un milliard de dollars chacune de ventes au détail annuelles estimatives.

La vision qui guide PepsiCo est d'être un chef de file mondial en matière d'aliments et de boissons pratiques en déployant son approche « Donner un sens à notre vision ». « Donner un sens à notre vision » illustre notre désir de réussir de façon durable dans le marché et de donner un sens à tous les aspects de notre stratégie d'entreprise et de nos marques. Pour en savoir plus, visitez www.pepsico.ca.

SOURCE SodaStream Canada

Renseignements: Kyle Millar, directeur du marketing, SodaStream Canada, [email protected] ; Max Mosher, gestionnaire des comptes, Edelman [email protected], 647-245-7754