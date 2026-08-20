Sodastream présente aux Québécois une façon plus simple de savourer des boissons pétillantes à la maison

La nouvelle installation « Faites pencher la balance » s'installe à Montréal du 20 au 22 août et met en lumière une façon pratique et économique de remplacer les bouteilles de plastique à usage unique.

MONTRÉAL, le 20 août 2026 /CNW/ -- Une famille québécoise type consomme et jette entre 800 et 1 200 contenants de boisson à usage unique par année*. Alors que les Québécois s'adaptent à la consigne élargie, Sodastream les invite à découvrir une autre façon de savourer des boissons pétillantes.

« Faites pencher la balance »

Du 20 au 22 août, la marque présentera sa nouvelle installation « Faites pencher la balance » au Village au Pied-du-Courant, à Montréal. Celle-ci montrera comment la préparation de boissons pétillantes à la maison peut simplifier le quotidien en réduisant le nombre de contenants à acheter, à transporter, à entreposer et à retourner.

Au cœur de l'installation, une balance géante met en équilibre un seul appareil à eau pétillante Sodastream et une pyramide de canettes colorées de près de 1,8 mètre de haut, offrant une représentation visuelle saisissante des choix que font les consommateurs au quotidien.

Le message est visuel et immédiat : faire pencher la balance du côté de meilleures habitudes, sans sacrifier la simplicité. Sodastream permet aux ménages de ramener moins de contenants à la maison tout en continuant de savourer les boissons qu'ils aiment, préparées à leur façon. Une façon simple de boire mieux.

Pour les ménages, ce changement peut aussi se traduire par de réelles économies. Préparer des boissons gazeuses à la maison avec Sodastream permet aux consommateurs d'économiser plus de 50 % par rapport à l'achat de boissons gazeuses prêtes à boire en canette ou en bouteille, soit plus de 125 $ par année.** Chaque cylindre de CO 2 permet de préparer jusqu'à 60 litres de boissons pétillantes, selon le niveau de gazéification et le modèle de l'appareil. Sur cinq ans, un appareil Sodastream peut remplacer plus de 1 000 bouteilles de plastique à usage unique.***

Le service d'échange à domicile de Sodastream, accessible sur Sodastream.ca, ajoute une couche de simplicité : les cylindres de CO 2 sont livrés et récupérés directement au domicile des consommateurs, ce qui facilite leur retour et leur remplacement, pour une routine sans interruption.

« Faites pencher la balance vise à montrer que de meilleures habitudes peuvent s'intégrer tout naturellement au quotidien », a déclaré Ryan Denys, directeur général de Sodastream Canada. « Avec Sodastream, il est facile de préparer à la maison les boissons que l'on aime. Appareils à eau pétillante, bouteilles réutilisables, saveurs et cylindres de CO 2 : tout fonctionne de concert pour offrir aux consommateurs plus de choix et de simplicité, afin qu'ils puissent savourer leur boisson pétillante préférée exactement à leur goût. »

Les visiteurs pourront découvrir l'installation de près, balayer le code QR sur place et tenter de deviner le nombre de canettes dans la pyramide, courant ainsi la chance de gagner une bouteille Sodastream en acier inoxydable.

L'installation a été conçue par l'agence de création Cossette, en partenariat avec Sodastream et les agences de relations publiques PRAXIS PR et DDMG.

À propos de l'installation « Faites pencher la balance » :

Où : Village au Pied-du-Courant, Montréal

Quand : Du 20 au 22 août 2026 - 17:00PM - 23:00PM.

Adresse : 2380, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2K 3V9

À noter : Accès avec billet à partir de 19 h. Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte.

À propos de Sodastream

Filiale de PepsiCo, Sodastream est l'une des principales marques d'appareils à eau pétillante au monde. Sodastream permet aux consommateurs de créer, d'une simple pression sur un bouton, des boissons pétillantes parfaitement adaptées à leurs goûts. En aidant ses utilisateurs à faire de meilleurs choix pour eux-mêmes et pour la planète, Sodastream révolutionne l'industrie des boissons et redéfinit la façon dont les gens consomment leurs boissons partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Sodastream, visitez Sodastream.ca et suivez Sodastream sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube.

*Selon le calcul suivant : un ménage moyen consomme 21 contenants de boisson de 2 L ou moins par semaine (21 par semaine × 52 semaines = environ 1 092 contenants de boisson par ménage par année). L'estimation de 800 à 1 200 contenants tient donc compte de la consommation moyenne des ménages établie selon ce calcul.

** Selon la moyenne sur cinq ans des coûts et de la consommation de boissons gazeuses des ménages canadiens (Global Data, 2025), ainsi que l'utilisation moyenne d'un système Sodastream, y compris les cylindres de CO₂ et les saveurs. Les économies réelles peuvent varier.

*** Estimation fondée sur l'utilisation moyenne d'un système Sodastream sur une période de cinq ans.

SOURCE SodaStream Canada

Pour plus d'information : Sébastien Voyer : DDMG Communications : [email protected], 514 947-2518; Srijoni Sarkar : PRAXIS PR : [email protected], 647 673-1578