Alors que les coûts empêchent les Canadiens d'adopter des habitudes respectueuses de l'environnement, des acteurs du changement démontrent comment de petits gestes éco-logiques à l'échelle de leur communauté peuvent mener à de grands changements.

TORONTO, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Les Canadiens souhaitent faire de meilleurs choix pour la planète, et 93 % d'entre eux affirment qu'ils le feraient si cela leur permettait d'économiser de l'argent. Pourtant, dans un nouveau sondage national mené par Sodastream Canada, plus du tiers (35 %) des répondants affirment qu'un mode de vie respectueux de l'environnement demeure inabordable. La marque montre comment de petits gestes du quotidien peuvent faire toute la différence pour la planète et le portefeuille. Grâce aux bouteilles réutilisables qui peuvent remplacer plus d'un millier de récipients en plastique à usage unique, Sodastream offre aux Canadiens un moyen pratique et abordable d'intégrer la durabilité dans leur vie quotidienne.

Selon le sondage, bien que 83 % des Canadiens affirment avoir déjà posé des gestes écologiques, plusieurs ne savent pas comment intégrer des habitudes durables dans leur vie quotidienne. « Pour moi, tout a commencé par une plongée », explique Sean McMullen (@saltwater_sean), résident de Halifax et plongeur devenu environnementaliste par accident. L'homme a récupéré des milliers d'objets et de plastiques jetés dans les eaux de la région depuis 2020. « Une fois que vous avez vu toute la beauté du monde, vous voulez en prendre soin et les petits gestes, comme l'utilisation de bouteilles réutilisables, peuvent finir par avoir un énorme impact. »

Sodastream démontre qu'un mode de vie respectueux de l'environnement n'est pas nécessairement coûteux ou compliqué. « La gazéification de l'eau à la maison avec un appareil Sodastream permet aux ménages d'économiser de l'argent, de déguster des boissons pétillantes sur demande et de remplacer les bouteilles de plastique à usage unique par des produits réutilisables », explique Kyle Millar, vice-président, Marketing et commerce électronique. « Il s'agit d'un changement pour le mieux pour vous et pour la planète. »

En plus des cylindres de CO₂ remplissables qui peuvent être retournés et réutilisés plusieurs fois, SodaStream crée un système circulaire qui permet aux Canadiens de profiter d'eau pétillante tout en remplaçant les bouteilles en plastique à usage unique. Selon le sondage, 63 % des Canadiens boivent actuellement de l'eau pétillante en canette ou en bouteille, ce qui signifie que chaque boisson pétillante préparée à la maison représente un pas simple et positif vers une démarche écologique.

Célébrons les acteurs du changement au quotidien

Pour démontrer comment les petits gestes peuvent avoir d'importantes répercussions, Sodastream célèbre les « acteurs du changement » canadiens qui font une véritable différence dans leur communauté. En montrant comment adopter de nouvelles habitudes durables, chaque acteur du changement prouve qu'un mode de vie durable n'est pas nécessairement compliqué, mais qu'il peut au contraire être simple et gratifiant.

Launne Kolla (@do.more.good), cofondatrice de ReRoute Saskatoon (@reroutesk), est une biologiste de la faune devenue entrepreneure dans le domaine du développement durable qui aide sa communauté à adopter un mode de vie écologique de manière ludique et accessible. Depuis le lancement de ReRoute, elle prouve que les petits gestes du quotidien peuvent avoir de grands effets. Grâce à son approche pratique du développement durable, Launne inspire les gens à privilégier le progrès plutôt que la perfection dans leurs choix écologiques.





Carter Dorscht ( @carterdorscht ) est un naturaliste passionné qui a transformé son intérêt pour la flore et la faune en une carrière consacrée à la protection des milieux humides, des rivages et des habitats dans le nord de l'Ontario. Grâce à des organismes et initiatives tels que le Central Algoma Land Trust et son recensement des oiseaux du temps des Fêtes, il inspire des milliers de gens à entrer en contact avec la nature et à contribuer à la science de la conservation. Le travail de Carter démontre que les petits gestes, comme la plantation d'espèces indigènes ou la transmission d'observations de la faune locale, peuvent mener à des changements durables pour l'environnement.

Ces résultats proviennent d'un sondage mené par Sodastream du 21 au 25 août 2025 auprès d'un échantillon représentatif de 1507 Canadiens adultes membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en anglais et en français. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de +/-2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de Sodastream

Sodastream, une filiale de PepsiCo, est la première marque d'eau pétillante dans le monde. Sodastream permet aux consommateurs de préparer des boissons pétillantes parfaitement adaptées à leurs goûts en appuyant sur un simple bouton. En permettant à ses utilisateurs de faire de meilleurs choix pour eux et pour la planète, Sodastream révolutionne l'industrie des boissons et change la façon dont les gens s'hydratent. Pour en apprendre plus sur Sodastream, visitez sodastream.ca et suivez Sodastream sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube.

