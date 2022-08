Les appareils Art, Duo et Terra sont la solution parfaite pour les Canadiens qui souhaitent offrir à leurs parents et amis une variété de rafraîchissements pétillants, ou ceux qui désirent mieux s'hydrater et augmenter leur consommation d'eau. Ces trois appareils favorisent un style de vie plus écologique en réduisant l'utilisation de contenants de plastique à usage unique. Et ils sont dotés de la nouvelle technologie Quick Connect, qui permet l'insertion rapide et facile du cylindre.

Art - Découvrez l'art de l'eau pétillante avec l'appareil Art de SodaStream. Avec sa silhouette épurée, son design rétro, sa garniture d'acier inoxydable et son levier de carbonatation unique, il vous permet de personnaliser votre eau pétillante. D'une simple pression du levier, personnalisez vos boissons selon vos goûts, la quantité de bulles désirée et rehaussez-les en y ajoutant toute une palette de saveurs.

Duo -- Pour plus de polyvalence, l'appareil Duo de SodaStream est le premier appareil à eau pétillante compatible avec deux formats différents de bouteilles, la nouvelle carafe de verre moderne d'un litre et la bouteille en plastique d'un litre allant au lave-vaisselle. C'est l'accessoire parfait pour recevoir, ou pour préparer une bouteille à emporter avec vous. Ayant reçu le Prix RED DOT 2021 du design de produit exceptionnel, le Duo possède un design industriel moderne qui ne passera pas inaperçu lors de vos rencontres.

Terra -- La façon la plus pratique de déguster de l'eau pétillante à volonté à la maison, l'appareil Terra de SodaStream a une silhouette mince actualisée, une surface texturée, un fini mat et une ergonomie améliorée. « Terra », ou terre en latin, reflète la mission environnementale de SodaStream d'éliminer l'utilisation du plastique à usage unique.

Les appareils Art, Duo et Terra sont offerts dès maintenant chez plusieurs détaillants canadiens et sur SodaStream.ca.

À propos de SodaStream

SodaStream, une filiale de PepsiCo, est la marque d'appareils à eau pétillante ayant le volume de vente le plus élevé au monde. SodaStream permet aux consommateurs de déguster de l'eau pétillante à volonté à la maison, sans tracas, tout en contribuant à sauver la planète. L'eau pétillante SodaStream est meilleure - plus saine, facile à préparer et facile à transporter - et elle permet de remplacer des milliers de bouteilles en plastique à usage unique par une seule bouteille SodaStream réutilisable. Pour en savoir plus sur SodaStream, visitez www.SodaStream.ca et suivez SodaStream Canada sur Facebook, Instagram et YouTube.

