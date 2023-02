Le palmarès TSX Croissance 50 souligne le rôle joué par la première bourse de croissance au Canada dans le soutien à l'accès aux capitaux en contexte économique difficile

TORONTO, le 21 févr. 2023 /CNW/ - La Bourse de croissance TSX (TSXV) dévoile aujourd'hui son palmarès Croissance 50MD de 2023, attirant l'attention sur les sociétés les plus performantes au Canada et à l'étranger qui déterminent la croissance de leur secteur.

Le palmarès Croissance 50 sert de vitrine aux émetteurs de cinq secteurs : énergie, mines, technologies propres et sciences de la vie, industries diversifiées et technologies. Le classement est établi en fonction de trois critères équipondérés de la performance en 2022, soit la croissance de la capitalisation boursière, l'appréciation du cours de l'action et le volume d'opérations.

« Les résultats de cette année témoignent du caractère crucial du rôle que joue la TSXV en assurant l'accès des sociétés en phase de croissance aux capitaux dont elles ont besoin pour se développer », déclare Loui Anastasopoulos, chef de la direction, Bourse de Toronto et chef des activités globales de formation de capital, Groupe TMX. « Le palmarès 2023 récompense 50 sociétés de toutes les régions du Canada et neuf émetteurs internationaux, ce qui reflète l'impressionnant rayonnement mondial de nos marchés de croissance alors que nous continuons d'enrichir et de diversifier notre écosystème dynamique. La TSXV est ravie de donner aux investisseurs la possibilité de se tourner vers les meilleures sociétés à petite capitalisation d'un éventail de secteurs et de régions du monde. »

Les sociétés du palmarès Croissance 50 de 2023 ont généralement procuré un rendement financier moyen de 73 %, avec une augmentation moyenne de leur capitalisation boursière de 145 %. Les rendements les plus soutenus provenaient des mines et de l'énergie, avec des progressions de 174 % et 89 % respectivement, comparativement à une croissance totale de 34 % dans les autres secteurs.

Les sociétés canadiennes de divers secteurs d'activité et régions (représentant cinq provinces) occupent l'essentiel du haut du tableau de 2023, ce qui démontre l'importance de la TSXV pour la croissance de l'économie canadienne. Ce palmarès 2023 illustre également les occasions uniques à l'international offertes aux investisseurs canadiens en capital de risque public. Par exemple, Sigma Lithium (TSXV : SGML), une société minière brésilienne dont les projets se trouvent dans l'État du Minas Gerais. Sigma finit en première place du palmarès Croissance 50 cette année, avec une augmentation de sa capitalisation boursière de 250 % et une hausse de 193 % de son cours boursier. Des émetteurs des Pays-Bas et de plusieurs États américains complètent la tranche internationale du palmarès de cette année.

« Nous félicitons les sociétés du palmarès Croissance 50 de 2023 pour leur résilience et leur ascendant dans la création de valeur pour le compte des investisseurs, malgré un contexte macroéconomique délicat et la situation du marché difficile. Particulièrement évidente cette année dans les secteurs des mines et de l'énergie, l'importance du capital de risque concerne tous les secteurs, indépendamment de la conjoncture économique », ajoute M. Anastasopoulos.

Voici des éléments importants du classement :

Rôle prépondérant de l'Amérique latine - La moitié des sociétés minières de la liste de cette année détiennent des concessions en Amérique latine, un signe de l'importance de la région pour les métaux de base et ceux servant aux batteries.

La moitié des sociétés minières de la liste de cette année détiennent des concessions en Amérique latine, un signe de l'importance de la région pour les métaux de base et ceux servant aux batteries. Retour des sociétés énergétiques canadiennes - Les entreprises nationales de pétrole et de gaz sont apparues l'an dernier comme une source de sécurité énergétique, conservant d'excellents fondamentaux grâce au niveau élevé du prix des matières premières.

Les entreprises nationales de pétrole et de gaz sont apparues l'an dernier comme une source de sécurité énergétique, conservant d'excellents fondamentaux grâce au niveau élevé du prix des matières premières. Retour de la valeur : Les investisseurs dans les industries diversifiées ont délaissé les actions de croissance au profit de celles de sociétés orientées sur la valeur qui augmentent leur revenu et leurs flux de trésorerie d'exploitation, communiquant ainsi d'excellents bénéfices. Ces sociétés sont issues d'une variété de secteurs d'activité, notamment les produits agricoles, la construction, le commerce de détail, les services financiers et les médias.

Les investisseurs dans les industries diversifiées ont délaissé les actions de croissance au profit de celles de sociétés orientées sur la valeur qui augmentent leur revenu et leurs flux de trésorerie d'exploitation, communiquant ainsi d'excellents bénéfices. Ces sociétés sont issues d'une variété de secteurs d'activité, notamment les produits agricoles, la construction, le commerce de détail, les services financiers et les médias. Au-delà des logiciels-services - Dans un marché délicat pour le secteur des technologies, les investisseurs ont trouvé de la valeur dans les fabricants d'équipements et les éditeurs de logiciels. Ils ont également convoité les sociétés de plusieurs régions, les 10 premières provenant notamment des Pays-Bas, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, de l'Ontario, de la Californie et du Texas.

Dans un marché délicat pour le secteur des technologies, les investisseurs ont trouvé de la valeur dans les fabricants d'équipements et les éditeurs de logiciels. Ils ont également convoité les sociétés de plusieurs régions, les 10 premières provenant notamment des Pays-Bas, de la Colombie-Britannique, de l' , de la , de l' , de la Californie et du . Croissance des technologies propres - La volatilité des prix sur les marchés traditionnels de l'énergie a alimenté la forte croissance des sociétés de technologies propres, en particulier celles axées sur la transition énergétique par la production de carburants de remplacement.

Voici les sociétés les plus performantes du palmarès TSX Croissance 50MD de 2023 pour chacun des secteurs :

Cérémonie d'ouverture des marchés :

Pour la première fois depuis mars 2020, des représentants des sociétés du palmarès TSX Croissance 50 se joindront en personne aux dirigeants du Groupe TMX pour célébrer leur classement en ouvrant la séance à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX. Cet événement aura lieu le 21 février 2023 à 8 h 30 (HNE) au Centre de marché TMX à Toronto, au 120, rue Adelaide Ouest.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats et la méthode de classement, consulter la page www.tsx.com/Venture50.

