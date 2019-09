Société royale du Canada présente les lauréats des médailles distinctions

OTTAWA, le 17 sept. 2019 /CNW/ - La Société royale du Canada a le plaisir d'annoncer que 14 éminents scientifiques, académiques et chercheurs canadiens ont été reconnus pour leurs réalisations remarquables qui ont fait progresser le savoir et la compréhension de l'histoire et du présent. La SRC remettra 10 médailles et 4 distinctions.

« Les lauréats des médailles et distinctions de la Société royale du Canada de cette année impressionnent par la qualité et la profondeur de leur travail. La SRC est ravie de reconnaître leurs réalisations et leurs contributions pour le Canada et le monde » a déclaré Chad Gaffield, Président de la SRC.

Pour voir la liste complète des lauréats des distinctions 2019 et leurs citations, veuillez cliquer ici.

De nombreux lauréats des distinctions de cette année seront mis à l'honneur lors de la cérémonie de remise des distinctions qui se déroulera le vendredi 22 novembre 2019 à la Fairmont Château Laurier à Ottawa. Pour vous inscrire à cet événement, veuillez cliquer ici.

Fondée en 1882, la Société royale du Canada (SRC) est composée d'éminents dirigeants au sein de ses académies des arts, des lettres et sciences humaines et des sciences, ainsi que de leaders de la génération émergente au sein du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science. La mission de la SRC est de servir le Canada et le monde en reconnaissant les meilleurs scientifiques, académiques et artistes canadiens, en les mobilisant dans les débats publics pour faire avancer le savoir et la compréhension des enjeux essentiels afin de contribuer à un avenir meilleur.

