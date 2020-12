TORONTO, le 18 déc. 2020 /CNW/ - Corporation Financière Mackenzie (Placements Mackenzie), qui fait partie de la Société financière IGM Inc. (TSX: IGM), a annoncé aujourd'hui que Société en commandite principale Mackenzie (Symbole MKZ-UN, CUSIP 554905109) a estimé une distribution de revenu de société dont les détails sont les

suivants :



Taux : 0,086 $ la part* Date de paiement : 22 janvier 2021 Date de clôture des registres : 31 décembre 2020 Période de revenu : Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

*La distribution finale sera publiée le 15 janvier 2021.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 153 milliards de dollars au 30 novembre 2020. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion d'environ 205 milliards de dollars au 30 novembre 2020. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Mackenzie Investments

Renseignements: Nini Krishnappa, Financière IGM, 647-828-2553, [email protected]