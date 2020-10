Société des traversiers du Québec - Traverse Harrington Harbour-Chevery : un nouveau bâtiment pour améliorer le confort des clients

QUÉBEC, le 5 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) et le gouvernement du Québec sont heureux d'annoncer que les clients de la traverse Harrington Harbour-Chevery bénéficieront dès l'an prochain d'un tout nouveau bâtiment multifonctionnel, moderne et de grande qualité, qui bonifiera de façon importante leur confort et leur expérience.

Cet important investissement au profit des citoyens de la Basse-Côte-Nord, qui figurait dans les plans de la STQ, a été devancé afin de contribuer à la relance économique du Québec initiée par le gouvernement.

Citations

« À travers ce projet, le gouvernement du Québec démontre une fois de plus sa volonté d'investir dans toutes les régions pour y améliorer les infrastructures de transport et relancer l'économie dans ce contexte difficile. Ce type de projet est en droite ligne avec le renouveau que nous constatons à la STQ, dont la transformation se poursuit entre autres à travers l'amélioration de l'expérience qu'elle offre à ses clients »

- François Bonnardel, ministre des Transports du Québec

« Nous nous sommes engagés à transformer la STQ et à bonifier l'expérience globale de nos clients, sur l'ensemble du réseau et dans toutes les facettes de ses activités. L'amélioration des infrastructures en fait évidemment partie. Cet investissement majeur pour la Basse-Côte-Nord générera non seulement des retombées économiques pour la région, mais il transformera littéralement le confort de nos clients à cette traverse, tant pour l'attente des passagers que pour la réception et l'entreposage des marchandises qui transitent vers ces communautés. Nos employés pourront quant à eux compter sur des infrastructures de qualité et en bénéficieront grandement ».

- Stéphane Lafaut, président-directeur général de la STQ

Faits saillants

L'appel d'offres principal du projet a été lancé par la STQ. L'échéancier prévoit une première pelletée de terre à Chevery au printemps et une ouverture des installations en décembre 2021.

Le nouveau bâtiment comprendra notamment une salle d'attente et une salle de bain pour les clients. Il sera doté de bureaux administratifs et d'un garage qui serviront à abriter le navire et les marchandises, à entreposer les équipements et à fournir un espace de travail chauffé pour les employés.

Le bâtiment sera inspiré de la nouvelle ligne architecturale de la STQ, à l'image des nouvelles gares de Lévis et Sorel-Tracy .

. Les bâtiments actuels ne présentaient pas le niveau de qualité et le confort que la STQ souhaite offrir aux Québécois.

La STQ opère directement la traverse entre Chevery et Harrington Harbour depuis le 1 er avril 2014.

depuis le 1 avril 2014. Le projet sera réalisé en collaboration avec la Société québécoise des infrastructures (SQI).

