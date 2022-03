Société des traversiers du Québec - Nouvelle grille tarifaire : ajustement de 2,64% sur les tarifs de base

QUÉBEC, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) procédera à l'ajustement annuel de ses tarifs le 1er avril dans ses traverses tarifées.

Comme le prévoit la Politique de financement des services publics, le taux d'inflation calculé par le ministère des Finances du Québec sera appliqué sur les tarifs de base. Il se situe cette année à 2,64 %.

Comme à l'habitude, les tarifs sont arrondis selon le Règlement sur l'arrondissement des tarifs indexés de la Loi sur l'administration financière.

Rappelons que les traverses tarifées de la STQ sont celles de Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, Québec-Lévis, Matane-Baie-Comeau-Godbout, l'Île-Verte et l'île d'Entrée-Cap-aux-Meules et que les tarifs de base encadrés par la Politique sur le financement des services publics sont les passages unitaires, tant pour les piétons et les cyclistes que pour les automobilistes.

La STQ invite sa clientèle à consulter le traversiers.com afin d'obtenir tous détails supplémentaires concernant la traverse qui les dessert.

