Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LOTTOMAX ET MAXMILLION - 9 déc. 2025
10 déc, 2025, 00:45 ET
TORONTO, le 9 déc. 2025 /CNW/ -
Mardi 09/12/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 75 millions $
LottoMax MAIN Draw
03, 19, 20, 29, 30, 34 & 49 No comp. 22
MAXMILLION:
01, 03, 05, 26, 31, 38 & 45
01, 05, 10, 26, 30, 41 & 42
02, 03, 20, 29, 34, 48 & 49
02, 04, 18, 26, 28, 29 & 50
02, 04, 20, 30, 36, 42 & 46
04, 07, 14, 23, 28, 42 & 48
04, 08, 18, 32, 39, 44 & 47
04, 13, 23, 29, 45, 49 & 50
04, 15, 19, 33, 36, 38 & 50
05, 14, 16, 20, 27, 35 & 45
06, 16, 27, 30, 31, 37 & 46
10, 11, 14, 28, 41, 45 & 50
