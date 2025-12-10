TORONTO, le 9 déc. 2025 /CNW/ -

Mardi 09/12/2025

Gros lot de LOTTO MAX estimé à 75 millions $

LottoMax MAIN Draw

03, 19, 20, 29, 30, 34 & 49 No comp. 22

MAXMILLION:

01, 03, 05, 26, 31, 38 & 45

01, 05, 10, 26, 30, 41 & 42

02, 03, 20, 29, 34, 48 & 49

02, 04, 18, 26, 28, 29 & 50

02, 04, 20, 30, 36, 42 & 46

04, 07, 14, 23, 28, 42 & 48

04, 08, 18, 32, 39, 44 & 47

04, 13, 23, 29, 45, 49 & 50

04, 15, 19, 33, 36, 38 & 50

05, 14, 16, 20, 27, 35 & 45

06, 16, 27, 30, 31, 37 & 46

10, 11, 14, 28, 41, 45 & 50

