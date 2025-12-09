Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 8 déc. 2025 English
09 déc, 2025, 01:03 ET
TORONTO, le 8 déc. 2025 /CNW/ -
Lundi 08/12/2025
Daily Grand Tirage régulier
06, 23, 31, 32, 37 Grand numéro 06
POKER LOTTO
Main gagnante: 3-D, K-H, 7-H, 6-D, Q-C.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO:
1, 3, 16, 27, 31, 34 No comp. 26.
Pick-2: 3 8
Pick-3: 5 8 3
Pick-4: 4 9 3 1
Encore: 4051787
Daily Keno
2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 29, 31, 37
41, 46, 47, 49, 52, 56, 63, 64, 65, 67.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 1, 4, 7, 11, 23, 35
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 3 1
PICK-3: 8 1 7
PICK-4: 9 7 7 7
ENCORE: 8399795
DAILY KENO
16, 18, 19, 20, 24, 26, 29, 30, 31, 37
39, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 61, 63, 69
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
