Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 16 septembre 2019

lundi 16/09/2019

Daily Grand Tirage régulier

03, 13, 25, 26, 29 Grand numéro 03

Info - tirage boni

25 000 $ par AN pour LA VIE

03, 09, 12, 32, 37

04, 13, 20, 39, 45

05, 06, 08, 10, 42

06, 10, 17, 18, 44

07, 33, 37, 39, 40

POKER LOTTO

Main gagnante: J-H, 7-D, J-D, 6-C, 2-C.

Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND

J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE

MEGA DICE LOTTO

3, 5, 8, 18, 20 & 39 No comp. 11.

PICK-2: 2 6

PICK-3: 5 3 5

PICK-4: 3 8 5 0

ENCORE: 3502382

DAILY KENO

3, 6, 13, 15, 18, 21, 27, 29, 30, 32,

33, 36, 37, 43, 47, 53, 61, 62, 65, 66.

Numéros gagnants de la loterie après-midi

PICK-2: 3 2

PICK-3: 9 0 4

PICK-4: 6 2 6 5

ENCORE: 5192977

DAILY KENO

2, 4, 12, 13, 17, 22, 28, 29, 31, 32,

40, 41, 45, 51, 57, 58, 60, 65, 67, 69.

Résultats WHEEL OF FORTUNE® LOTTO

categorie:

Très canadiens ours pêche orignal prairies pelle hiver

© 2019 Califon Productions, Inc. « Wheel of Fortune » est une marque déposée de Califon Productions, Inc. Tous droits réservés.

