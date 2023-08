TORONTO, le 16 août 2023 /CNW/ -

Mercredi 16/08/2023

Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $

Lotto 649 MAIN Draw

02, 03, 06, 07, 17 & 27 No comp 24.

Lot garanti de LOTTO 6/49

29325338-01

