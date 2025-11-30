Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 28 nov. 2025 English
30 nov, 2025, 13:48 ET
TORONTO, le 28 nov. 2025
Samedi 29/11/2025
Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $
05, 06, 09, 29, 42 & 45. No comp. 02
Lot garanti de LOTTO 6/49
31914306-01
09611030-01 09663778-02 09679793-04 09818790-75 09831138-02 09874310-02 09982533-02 10020458-19 32032366-01 32497550-01 32606338-03 32688166-01 33336074-24 33533866-02 39626070-01 58017032-01 58178296-01 58340679-03 58365035-10 58413081-02 58474400-01 58509114-02 58570282-01 58614983-01 58678113-01 58690509-06 58710588-03 58988772-01 63493659-01 64314208-01 64344935-01 65380374-01 74222243-01 77123056-01 77872942-05 77897438-01 77914499-02 78123438-01 95387397-01 95679441-01
