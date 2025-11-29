Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LOTTOMAX ET MAXMILLION - 28 nov. 2025 English
29 nov, 2025, 03:11 ET
TORONTO, le 28 nov. 2025 /CNW/ -
Vendredi 28/11/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 60 millions $
LottoMax MAIN Draw
01, 07, 12, 16, 28, 47 & 50 No comp. 45
MAXMILLION:
01, 02, 13, 20, 25, 35 & 39
01, 05, 09, 38, 40, 45 & 47
04, 08, 10, 25, 36, 47 & 49
09, 24, 28, 29, 35, 41 & 44
10, 19, 23, 28, 30, 42 & 44
15, 24, 25, 30, 31, 35 & 39
