Société de transport de Sherbrooke : d'autres votes de grève

SHERBROOKE, QC, le 17 mai 2024 /CNW/ - C'est maintenant la totalité des salarié(e)s de la Société de transport de Sherbrooke (STS) qui pourra entamer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée au moment jugé opportun. En effet, les deux derniers groupes, soit les employé(e)s d'entretien et de bureau, ont également obtenu leur mandat cette semaine avec une très forte majorité.

Tout le personnel syndiqué est mobilisé et revendique de meilleures conditions de travail. D'ailleurs, depuis lundi dernier, les couleurs et le slogan de la campagne du front commun des travailleuses et travailleurs de la STS apparaissent un peu partout dans l'espace public. L'uniforme n'est plus de mise pour l'instant.

« Le message est plus que clair. Nos membres sont prêts à aller loin pour obtenir des conditions de travail acceptables et respectueuses. Ils méritent que leurs conditions de travail stressantes et difficiles soit considérées. La STS ne semble pas réaliser les impacts négatifs sur la vie personnelle de ses employé(e)s », explique Denis Beaudin, président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie.

« Nous avons fait nos devoirs et sommes revenus à la table de négociation pour déposer une contre-offre sérieuse auprès de l'employeur. C'est maintenant au tour de la STS de faire les siens et de retourner voir le conseil d'administration pour aller chercher un mandat qui sera à la hauteur des attentes de nos membres », d'affirmer Nathalie Giguère, conseillère syndicale et porte-parole pour le SCFP.

Selon les quatre présidences, un système de transport collectif public efficace comporte des bénéfices sur les plans économique, environnemental et social. Et pour y arriver, il est nécessaire d'obtenir des contrats de travail satisfaisants pour les employés(e)s.

Les groupes impliqués sont le Syndicat des chauffeurs d'autobus de la STS (SCFP) avec 180 membres; le Syndicat des travailleurs d'entretien de la STS (CSN) avec 40 membres; le Syndicat du personnel de bureau de la STS (CSN) avec 13 membres; ainsi que le Syndicat du personnel du transport adapté de la STS (CSN) avec 35 membres.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8400 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN regroupe quelque 12 500 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 120 syndicats sur une base régionale.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815; Denis Beaudin, président du Conseil central des Syndicats nationaux de l'Estrie, 819 570-4391