Sobeys inc. s'associe à Jeunesse, J'écoute pour soutenir les programmes de santé mentale destinés aux enfants et aux jeunes Noirs et Autochtones

Un partenariat quinquennal qui soutiendra les programmes Surmonter et Trouver l'espoir

STELLARTON, NS, le 5 mai 2022 /CNW/ - Sobeys inc. est fière d'annoncer son nouveau partenariat avec l'organisme Jeunesse, J'écoute dans le cadre de l'initiative La santé mentale chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir. Ce nouveau partenariat soutiendra deux programmes communautaires de santé mentale de Jeunesse, J'écoute, Surmonter et Trouver l'espoir, qui visent à offrir des services virtuels de consultation et d'aide en temps réel aux jeunes des communautés noires et autochtones. Chaque programme offre un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux jeunes vulnérables grâce à l'appui de champions, de thérapeutes et de conseillers communautaires bénévoles issus des communautés noires et autochtones. Grâce au soutien de Sobeys inc., les programmes Surmonter et Trouver l'espoir proposent d'importants plans de croissance pour aider encore plus de jeunes au Canada.

« Un véritable soutien instantané à l'échelle nationale en santé mentale est essentiel pour traiter les problèmes de santé mentale chez les enfants et les jeunes dans les communautés mal desservies partout au pays, a déclaré Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute. Merci à Sobeys inc. pour cet incroyable partenariat qui renforcera nos programmes dans des domaines comme l'intervention de crise, la sensibilisation communautaire, le développement des compétences et la gestion des délais d'intervention. Ces améliorations entraîneront des changements significatifs pour les jeunes des communautés noires et autochtones et contribueront à transformer le portrait de la santé mentale des enfants et des jeunes au Canada. »

Surmonter, propulsé par Jeunesse, J'écoute en partenariat avec l'Initiative BlackNorth, est le seul service de soutien en santé mentale offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux jeunes des communautés noires au Canada afin de les aider à faire face aux difficultés et aux expériences uniques aggravées par le racisme systémique. Le programme Surmonter, en collaboration avec des partenaires communautaires, vise à soutenir la communauté noire et la diaspora africaine. Ce programme a permis la tenue de 24 000 conversations par téléphone et par texto avec des jeunes des communautés noires en 2021, l'objectif étant d'atteindre les 60 000 conversations d'ici 2025.

Trouver l'espoir est un plan d'action national visant à améliorer la capacité de Jeunesse, J'écoute à entrer en contact avec les jeunes des communautés autochtones, car ils éprouvent les problèmes de santé mentale parmi les plus complexes au Canada et font face à d'importants obstacles pour l'accès aux services et à l'établissement de liens. Trouver l'espoir est dirigé, cocréé et supervisé par un conseil consultatif autochtone dont la mission est de créer des liens entre les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis et les bénévoles et thérapeutes autochtones. L'objectif de Trouver l'espoir est d'établir un million de connexions entre des jeunes autochtones et des programmes virtuels de consultation et d'intervention de crise d'ici 2025.

« Nous sommes associés à Jeunesse, J'écoute depuis de nombreuses années, et la façon dont l'organisme s'est mobilisé pour soutenir les jeunes partout au Canada pendant la pandémie a été tout à fait extraordinaire, affirme Michael Medline, président et chef de la direction d'Empire. Nous avons une grande confiance dans le programme intégré qui a été créé en partenariat avec des leaders des communautés noires et autochtones, et nous sommes fiers de le voir évoluer dans le but de mettre l'accent sur l'intervention précoce auprès des jeunes Noirs et Autochtones. »

Par l'entremise de son initiative La santé mentale chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir, Sobeys inc. continue de soutenir des programmes d'intervention précoce en santé mentale destinés aux enfants et aux jeunes dans 13 hôpitaux pour enfants partout au Canada. Le partenariat de Sobeys inc. avec la Fondation Sobey et Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada a été le premier investissement de l'initiative. À ce jour, plus de 9 millions de dollars ont été recueillis pour 13 fondations d'hôpitaux pour enfants au Canada. À l'instar de Jeunesse, J'écoute, Sobeys inc. est également fière partenaire de l'Initiative BlackNorth.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annuel de quelque 28,5 milliards de dollars et à des actifs d'environ 15,9 milliards de dollars, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 134 000 personnes.

À PROPOS DE JEUNESSE, J'ÉCOUTE

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale numérique qui offre aux jeunes un soutien gratuit et confidentiel, en français et en anglais, en tout temps. En tant que spécialistes en soins de santé virtuels au pays, nous donnons à des millions de jeunes un espace sûr et digne de confiance pour parler au téléphone ou par texto ou pour obtenir un soutien autonome en tout temps, selon la situation de crise ou le besoin. Dans le cadre de notre transformation numérique, nous envisageons un avenir où chaque personne au Canada pourra obtenir le soutien dont elle a besoin au moment où elle en a le plus besoin, peu importe la situation. Jeunesse, J'écoute compte sur la générosité des donateurs, des bénévoles, des partenaires, des entreprises partenaires et des gouvernements pour soutenir et financer ses programmes. Pour en savoir plus, visitez JeunesseJ'écoute.ca.

