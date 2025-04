STELLARTON, NS, le 24 avril 2025 /CNW/ - Empire Company Limited et sa filiale en propriété exclusive Sobeys inc. (« Empire » ou la « société ») (TSX: EMP.A) ont annoncé aujourd'hui que Michael Medline, président et chef de la direction, leur a fait part de son intention de prendre sa retraite en mai 2026, ce qui permettra au conseil d'administration d'effectuer des recherches approfondies, à l'interne et à l'externe, pour trouver la personne qui le remplacera. Dans le cadre du processus de planification de la relève, le conseil d'administration a créé un comité spécial pour superviser la recherche et la sélection de la prochaine ou du prochain chef de la direction de la société.

Michael Medline, président et chef de la direction, Empire Company Limited (Groupe CNW/Empire Company Limited)

« Depuis son arrivée chez Empire il y a plus de huit ans, Michael a été le parfait modèle d'un dirigeant d'entreprise résilient, capable de s'adapter et courageux », affirme Jim Dickson, président du conseil d'administration d'Empire. « Non seulement a-t-il dirigé la transformation difficile et le redressement de ce qui était à l'époque une entreprise en difficulté, mais il a depuis su guider Empire sur sa trajectoire de croissance actuelle, offrant une valeur immense aux actionnaires dans un marché dynamique et en constante évolution, notamment en gérant avec brio les vents contraires sans précédent d'une pandémie mondiale et de la plus forte inflation depuis quarante ans. En plus de ces accomplissements, il a su revitaliser la culture organisationnelle d'Empire tout en agissant comme le plus fervent défenseur de l'entreprise et de l'industrie canadienne de l'épicerie. Je suis extrêmement reconnaissant du leadership de Michael et je me réjouis à l'idée de travailler avec lui au cours de la prochaine année, alors que son équipe et lui continueront de stimuler la croissance de l'entreprise. »

Depuis que Michael Medline a pris la direction d'Empire en 2017, la société a affiché une croissance annuelle moyenne du résultat par action ajusté de 15 % par année tout en triplant le cours de son action, faisant d'Empire l'une des sociétés les plus performantes à la Bourse de Toronto pendant son mandat à ce jour.

« Je suis extrêmement fier des nombreuses réalisations d'Empire et de la valeur que nous avons créée pour les actionnaires au cours des huit dernières années », déclare M. Medline. « Notre succès est le résultat direct d'une excellente stratégie, d'une exécution disciplinée, du dévouement et des efforts de nos 128 000 collègues ainsi que de notre excellente équipe de direction, qui se présentent tous les jours au travail pour répondre aux besoins de nos clients. »

« Grâce à leurs efforts, notre entreprise est plus forte, plus résiliente et bien positionnée pour continuer à connaître du succès. Alors que je continuerai de me consacrer à nos efforts pour bâtir sur les progrès considérables que nous avons réalisés ces dernières années, notre conseil d'administration s'occupera de choisir le prochain chef de la direction d'Empire. »

S'étant joint à Empire en janvier 2017, M. Medline a d'abord dirigé la société à travers deux initiatives de transformation successives qui ont duré plus de cinq ans et ont donné lieu à des changements stratégiques, structurels et opérationnels. Il en a résulté une simplification de la structure de la société, une augmentation des ventes, une importante réduction des coûts et un engagement redynamisé des employés et de la clientèle.

Dans le cadre de la vision de M. Medline pour renforcer nos marques et susciter l'enthousiasme de la clientèle, la société a investi environ 2,5 milliards de dollars au cours des huit dernières années dans la croissance et le développement de son réseau de magasins et de ses actifs de distribution. Les acquisitions de Farm Boy (2018) et de Longo's (2021) ont renforcé la présence de la société dans l'important marché du sud de l'Ontario, tandis que l'expansion de la bannière d'escompte FreshCo dans l'Ouest canadien et l'élaboration de la stratégie multiculturelle d'Empire ont su cerner les besoins de la population sud-asiatique croissante du pays. Sous la direction de M. Medline, Empire a aussi investi avec audace dans la création d'une entreprise de commerce électronique de calibre mondial, Voilà, tout en réinventant son programme de fidélisation avec le lancement de Scène+ en 2022 avec les copropriétaires Cineplex et la Banque Scotia.

M. Medline a compté parmi les premiers défenseurs du Code de conduite des épiceries comme moyen d'assurer des pratiques équitables et transparentes dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire au profit des fabricants, des détaillants et, en fin de compte, des consommateurs canadiens. Son engagement à promouvoir d'importantes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance a aidé Empire à favoriser la diversité, l'inclusion et la durabilité dans ses activités et ses environnements de travail. Son leadership pour soutenir et mettre de l'avant des investissements substantiels de la société dans la santé mentale des jeunes, les programmes d'alimentation scolaire et les Olympiques spéciaux a aidé les familles canadiennes tout en renforçant le tissu social de centaines de communautés partout au pays.

« Il n'y a jamais de moment idéal pour prendre sa retraite d'un emploi qu'on adore. Ce fut le moment fort de ma carrière et un honneur incroyable d'aider à diriger cette société canadienne emblématique depuis plus de huit ans. Je suis très fier de savoir que je vais laisser la société sur de bonnes bases pour le prochain chef de la direction », ajoute M. Medline. « Je suis reconnaissant à notre grand président, Jim Dickson, au conseil d'administration et à l'équipe Sobeys de m'avoir donné cette occasion, ainsi que pour leurs précieux conseils et leur soutien tout au long de notre parcours pour faire de cette société le meilleur détaillant au pays. »

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 31,1 G$ et qui comptent pour 16,8 G$ d'actifs, emploient environ 128 000 personnes. Des renseignements financiers supplémentaires sur Empire, y compris la notice annuelle, peuvent être consultés sur le site Web de la société à l'adresse www.empireco.ca ou sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca.

Le présent document renferme des énoncés prospectifs qui sont présentés dans le but d'aider le lecteur à comprendre les prévisions de la direction. Ces énoncés prospectifs se rapportent au calendrier de la succession du chef de la direction, cela pouvant être influencé par des circonstances personnelles touchant le chef de la direction, par les négociations avec le nouveau chef de la direction et par des changements imprévus au sein de la société. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et sont assujettis à des incertitudes intrinsèques, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient causer un écart significatif entre les résultats réels et les énoncés prospectifs. Bien que la société soit d'avis que les prédictions, les attentes ou les conclusions indiquées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie quant à leur exactitude. La société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs qui pourraient être diffusés par la société ou au nom de celle-ci, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Dans le présent document, le « résultat par action ajusté » correspond au bénéfice net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré dilué d'actions en circulation. Le calcul est basé sur un taux de croissance annuel composé (TCAC) des quatre trimestres glissants depuis le T4 2017. Le TCAC du résultat par action ajusté n'est pas une mesure financière normalisée selon les IFRS. Voir la section « Mesures financières et paramètres financiers non conformes aux PCGR » du rapport de gestion du T3 2025 pour la définition et la description des mesures non conformes aux PCGR suivants : éléments du ratio du TCAC du résultat par action ajusté, bénéfice net ajusté et résultat par action ajusté.

