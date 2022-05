STELLARTON, NS, le 3 mai 2022 /CNW/ - Empire Company Limited (Empire) (TSX: EMP.A) a annoncé aujourd'hui que Sobeys inc., la filiale en propriété exclusive d'Empire, remet un avis de rachat (l'« avis ») aux titulaires de tous ses billets de série 2013-2 à 4,70 % venant à échéance en août 2023 (les « billets »).

L'avis prévoit le rachat du montant total du principal de 500 millions de dollars des billets le 2 juin 2022. Au moment du rachat, chaque détenteur recevra 1 018,400 $ pour chaque tranche de 1 000 $ de principal des billets détenus, plus les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat de 14,679 $ par tranche de 1 000 $ de principal des billets, pour un total de 1 033,079 $ par tranche de 1 000 $ de principal de billets. La prime de rachat anticipé de 9,2 millions de dollars avant impôt sera imputée aux bénéfices du quatrième trimestre de l'exercice 2022.

Des renseignements supplémentaires concernant les modalités du rachat sont fournis dans l'avis. Les détenteurs effectifs qui ont des questions au sujet du rachat doivent communiquer avec leur cabinet de courtage ou leur institution financière respective.

Le présent communiqué est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre de rachat des billets ou de tout autre titre.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 29,2 G$ et qui détiennent pour 16,4 G$ d'actifs, emploient environ 134 000 personnes.

RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS

Le présent document renferme des énoncés prospectifs qui sont présentés dans le but d'aider le lecteur à comprendre les prévisions de la direction concernant les priorités, les objectifs et les plans stratégiques de la Société. Ces énoncés prospectifs peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de mots ou d'expressions tels que « requérir », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « prévoir » et d'autres expressions semblables ainsi que leur forme négative. Ces énoncés comprennent ceux qui se rapportent à la date de rachat des billets.

Des risques supplémentaires sont décrits de temps à autre dans les documents remplis par la Société et déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société pose des hypothèses et sont assujettis à des incertitudes et à des risques intrinsèques, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient causer un écart significatif entre les résultats réels et les énoncés prospectifs.

Pour obtenir un supplément d'information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses pouvant avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la Société, veuillez vous reporter aux documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada, et notamment à la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion annuel 2021 de la Société.

SOURCE Empire Company Limited

Renseignements: veuillez communiquer avec : Renseignements pour les investisseurs, Katie Brine, Vice-présidente, trésorerie - Relations avec les investisseurs et rapports ESG, Sobeys inc., 905 238-7124, poste 2092, [email protected]