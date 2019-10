Soberstar lance son nouveau site web et sa nouvelle collection

Une première au Canada !

MONTRÉAL, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le propriétaire de la marque Soberstar, Daniel Boisvert, a lancé avec fierté son nouveau site web en même temps que sa nouvelle collection, au grand plaisir de sa communauté et de ses ambassadeurs.

« C'est un grand jour pour moi ! En quelques mois, nous avons développé une nouvelle collection complète de vêtements et de casquettes et mis au point notre nouvelle plateforme web, qui est plus dynamique, plus accueillante et remplie de ''STAR''», souligne Daniel Boisvert.

En effet, le site présente la toute nouvelle collection de vêtements avec des ambassadeurs de la marque qui se sont prêtés au jeu en devenant mannequin d'un jour.

« Je n'aurais jamais pu arriver à un produit aussi magnifique sans la participation d'amis, de connaissances et de camarades qui, tout comme moi, travaillent très fort pour demeurer sobres et briller jour après jour. Je tiens à les remercier chaleureusement ; sans vous, nous ne serions pas en mesure de faire avancer ce projet et de soutenir plusieurs de nos confrères et consœurs », ajoute M. Boisvert.

Daniel Boisvert est déjà à l'œuvre pour élaborer le plan d'action 2020, sans oublier qu'il est déjà sur sa table à dessin afin de concevoir de nouveaux articles et vêtements pour le printemps prochain.

D'ici là, Soberstar invite les gens à visiter le site web et la nouvelle collection, puis à s'inscrire sur la page d'accueil de soberstar.ca pour demeurer à l'affût des nouvelles et du lancement de la programmation 2020.

Rappelons que Soberstar est une entreprise qui a à cœur de soutenir et voir offrir son support à des gens qui recherchent ou qui ont déjà trouvé un nouveau mode de vie dans la sobriété. Aussi, Soberstar s'engage à redonner jusqu'à 12 % de ses profits à des organismes œuvrant dans le domaine du traitement et de la prévention des dépendances (alcool, drogues, jeu).

SOBERSTAR, DES ÉTOILES QUI BRILLENT PAR LA SOBRIÉTÉ.

SOURCE Soberstar

Renseignements: Daniel Boisvert, 514 347-4943, Soberstar.ca