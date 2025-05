VARENNES, QC, le 15 mai 2025 /CNW/ - Après 30 ans de représentation des produits Snorkel, Manulift est heureux d'annoncer qu'il devient désormais le distributeur officiel des produits Snorkel au Canada, consolidant ainsi une relation historique et stratégique avec ce fabricant mondial d'équipements de levage.

En plus de prendre en charge la distribution des produits Snorkel à l'échelle nationale, Manulift intégrera les centres de distribution Snorkel d'Edmonton et de Toronto, ainsi que leurs employés à son réseau. Ce partenariat confirme la position de Manulift en tant que leader dans la distribution d'équipements de levage spécialisés pour les secteurs de la construction, de l'industrie et de la location au Canada.

« Après plus de 30 ans de succès à représenter cette marque au Québec, nous sommes fiers de franchir cette nouvelle étape », déclare Martin Drolet, président de Manulift. « Dorénavant, tous les clients canadiens auront accès au service à la clientèle exceptionnel de Manulift avec Snorkel. »

En parallèle avec le partenariat de longue date avec Merlo, cette entente avec Snorkel témoigne de la croissance constante de Manulift au Canada. Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Manulift, visant à offrir une gamme de produits supérieurs pour l'équipement de levage.

À propos de Snorkel

Fondée en 1959, Snorkel est un leader mondial dans la fabrication de plateformes de travail aériennes. Depuis plus de 60 ans, la société s'est distinguée par son engagement à développer des solutions innovantes qui augmentent la productivité. Grâce à une solide réputation de qualité et de durabilité, Snorkel est l'un des principaux acteurs mondiaux dans le domaine des équipements de levage.

À propos de Manulift

Leader des chariots télescopiques au Canada, Manulift dispose d'un réseau de 5 succursales, 30 partenaires en location et services, et plus de 450 employés à travers le pays. Manulift distribue les marques Merlo et Snorkel, les équipements de levage les plus productifs au monde. Manulift se distingue par son modèle d'affaires unique qui consiste à optimiser la performance opérationnelle des entreprises des secteurs de la construction, de l'industrie et des mines, de l'agriculture et des municipalités. Le savoir-faire de Manulift et ses investissements continus ont contribué au succès de ses entreprises depuis près de 50 ans.

Pour plus d'informations sur Manulift et Snorkel, veuillez visiter www.manulift.ca et www.snorkellifts.com.

SOURCE Manulift EMI Ltée

Pour toute question ou pour planifier une entrevue, contactez : Kim Méthot, Directrice Marketing Traditionnel, Manulift, 606 Lionel-Boulet, Varennes, QC, J3X 1P7