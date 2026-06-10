SNEC 2026 | EVE Energy sécurise des commandes majeures totalisant plus de 67 GWh, renforçant ainsi sa position de leader dans le domaine du stockage de l'énergie

SHANGHAI, 10 juin 2026 /CNW/ -- Du 3 au 5 juin, EVE Energy a eu un impact majeur lors de la SNEC PV Photovoltaic Power Conference & Exhibition à Shanghai. L'entreprise a présenté son portefeuille de stockage d'énergie dans le cadre de scénarios complets, y compris la série Mr. Big Family, en soulignant son leadership technologique et ses capacités éprouvées de production et de livraison en série. Au cours de l'exposition, EVE Energy a annoncé de multiples partenariats stratégiques, avec un total d'accords dépassant 67 GWh -- une validation claire de la compétitivité de son produit et de la confiance croissante de ses clients.

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Le BESS 6,9+MWh se distingue par ses deux atouts en matière de technologie et de livraison

Lors de l'événement, le système de stockage d'énergie 6,9+MWh d'EVE Energy et la série Mr. Big Family ont attiré l'attention, grâce aux avantages que présentent leurs produits et à la stabilité de leurs performances.

Construit sur une plateforme de R&D mature de batteries grand format, le système 6,9+MWh offre trois avantages décisifs : une grande efficacité d'intégration, une très longue durée de vie et une sécurité multicouche. Conçu dans un conteneur standard de 20 pieds, il augmente la densité énergétique grâce à des cellules de plus grande capacité, à l'intégration CTP (cell-to-pack) et à l'optimisation de l'utilisation de l'espace -- ce qui permet de réduire considérablement les dépenses initiales. Une gestion thermique précise et une technologie d'égalisation intelligente permettent de contrôler étroitement les variations de température tout au long du fonctionnement, ce qui permet de réaliser plus de 10 000 cycles et d'obtenir des performances stables pendant toute la durée de vie du système. Le système est également doté d'une architecture de sécurité complète, comprenant une protection à plusieurs niveaux et une stratégie intelligente d'extinction des incendies, ce qui constitue une nouvelle référence pour les systèmes de stockage d'énergie à grande échelle.

La force du produit repose sur la plateforme de fabrication avancée d'EVE Energy et son expérience éprouvée en matière de livraison. À ce jour, EVE a produit plus de 3,7 millions de cellules de grand format pour des applications de stockage d'énergie et a réalisé des livraisons stables au niveau GWh, renforçant ainsi sa capacité de production pour soutenir la réalisation des projets de ses clients à l'échelle mondiale.

Plus de 67 GWh d'accords signés - Une confiance du marché bien méritée

Lors du salon, EVE Energy a signé des accords avec Shanghai Electric Power Electronics Co. Ltd, Jiangsu Vertrans Energy Technology Co. Ltd, Zhejiang Savant Digital Energy Technology Co. Ltd, Tianjin RY Energy Co. Ltd et Genesis Energia e Tecnologia Ltda, un fournisseur de solutions énergétiques basé au Brésil. La capacité contractuelle totale a dépassé 67 GWh, ce qui témoigne de la confiance du marché dans les produits et les solutions proposés par EVE.

Renforcer les liens industriels et façonner l'avenir avec les partenaires

Steven Chen, SVP d'EVE Energy, ainsi que l'équipe de direction de l'entreprise, se sont engagés dans des discussions approfondies avec les leaders de l'industrie et les partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Les principaux sujets abordés ont été les tendances en matière de technologie des batteries de grand format, les applications innovantes des systèmes de stockage de grande capacité, la coordination de la capacité de production mondiale et le co-développement de l'écosystème, ce qui a permis d'approfondir la vision stratégique commune et d'élargir les domaines de collaboration.

Alors que l'industrie du stockage de l'énergie s'accélère, EVE Energy continuera à se concentrer sur l'avancement des technologies de batteries de grand format. S'appuyant sur une solide capacité de production et une R&D interne complète, et guidée par une vision stratégique à long terme, EVE s'engage à fournir des produits fiables et un approvisionnement stable en tant que partenaire mondial de confiance, afin d'accompagner la transition mondiale vers un avenir énergétique plus vert et à faible teneur en carbone.

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SOURCE EVE Energy

CONTACT : He Yizhou, [email protected], +86-18163552769