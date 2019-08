SNC-Lavalin sélectionnée pour un contrat majeur de services de gestion de projet du plus important programme ferroviaire d'Australie

MONTRÉAL, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) est fière d'annoncer qu'elle vient d'obtenir un contrat important pour fournir des services de gestion de projet pour le programme Inland Rail, en soutien à la société de services professionnels de calibre international Turner & Townsend. Ce projet d'infrastructure de transport ferroviaire de marchandises est le plus grand d'Australie, une initiative unique dans les annales récentes qui permettra de relier les régions australiennes aux marchés domestiques et internationaux.

SNC-Lavalin et Turner & Townsend seront responsables des services de gestion de projet tout au long du programme Inland Rail, soit l'intégralité des treize lots de travail incluant de multiples mandats de conception et construction et un important partenariat public-privé. En soutien à Turner & Townsend, le rôle de SNC-Lavalin consistera à être un partenaire fiable face à ce défi d'envergure, dans le but de favoriser la création de valeur pour le programme en offrant des services incluant la vérification, les opérations de contrôle, le soutien ainsi que l'approvisionnement, la gestion et l'intégration des systèmes.

« Ce succès constitue un grand pas en avant dans le renforcement de notre présence en Australie, particulièrement en matière d'offre de services en gestion de projet pour le secteur des transports, a déclaré Philip Hoare, président, Atkins, Ingénierie, conception et gestion de projet, SNC-Lavalin. Ce type de contrat s'inscrit dans notre stratégie visant à faire croître nos activités en service-conseil, en conception, en ingénierie et en gestion de projet, à travers le monde et dans l'ensemble de nos marchés. »

« En mettant à profit notre connaissance du marché local et nos capacités globales en matière de gestion de projet, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients des services de réalisation de projets sans égal, alors que l'Australie continue d'investir dans ses infrastructures essentielles, » a ajouté M. Hoare.

Le programme Inland Rail établira un lien ferroviaire de 1 710 km pour le transport de fret entre Melbourne et Brisbane, en traversant les territoires régionaux de Victoria, de la Nouvelle-Galles-du-Sud et du Queensland. Ce réseau réservé viendra transformer le transport de fret entre les deux métropoles, permettant du même coup de relier les fermes, les mines, les centres urbains et les ports de l'Australie aux marchés internationaux. Il fournira un soutien apprécié aux quatre plus grandes régions agricoles du pays, avec à la clé des avantages notables pour la chaîne d'approvisionnement et des économies de coûts substantielles pour les producteurs.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, la vision des employés de SNC-Lavalin dépasse l'ingénierie. Nos équipes offrent des services pour chaque étape du cycle de vie des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la gestion de construction, des investissements de maintien, de l'exploitation et de l'entretien, aux clients dans les secteurs d'activité de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources. www.snclavalin.com

Inland Rail : informations clés

1. L'axe Inland Rail est constitué de 1 700 km de voie ferrée qui viendront compléter la colonne vertébrale du réseau ferroviaire national de transport de fret, en offrant un temps de transit de moins de 24 heures entre Melbourne et Brisbane, avec un taux de fiabilité de 98 %.

2. Une enveloppe de 9,3 milliards de dollars (AUD) a été allouée par le gouvernement australien pour que l'Australia Rail Track Corporation puisse concevoir et construire l'axe Inland Rail. D'autres fonds proviendront d'un partenariat avec le secteur privé.

3. 16 000 emplois seront créés en Australie relativement à ce projet, dont 700 postes permanents lorsque l'axe sera achevé et opérationnel.

4. L'Inland Rail viendra gonfler le PIB de l'Australie de 16 milliards de dollars (AUD) au cours de sa période de réalisation de dix ans et de ses 50 premières années d'exploitation.

5. L'Inland Rail se divise en 13 projets distincts - un projet dans l'État de Victoria, sept en Nouvelle-Galles-du-Sud et cinq au Queensland. Le projet le plus long concernera un tronçon de 307 km entre Narromine et Narrabri, tandis que le plus court, d'une distance de 26 km, reliera Gowrie à Helidon.

6. 70 % de l'axe Inland Rail (1 100 km) exploitera des lignes et corridors ferroviaires préexistants, de manière à rentabiliser au maximum des investissements antérieurs tout en minimisant les impacts sur l'environnement et les collectivités.

7. Le premier train devrait être opérationnel en 2025; les trains pourront être constitués de wagons à deux niveaux et s'étirer jusqu'à une longueur de 1 800 m - soit l'équivalent de 18 terrains de football. L'exploitation de trains à deux niveaux permet d'augmenter leur charge de transport, ce qui accroît l'efficacité générale, diminue les coûts et réduit les émissions de carbone.

8. Il faudra 262 000 tonnes d'acier et 745 000 mètres cubes de béton pour la construction, soit l'équivalent de cinq fois l'acier constituant le Sydney Harbour Bridge et plus de douze fois le béton du QI Building (le plus haut gratte-ciel d'Australie).

9. Le tunnel ferroviaire qui sera construit pour traverser le territoire montagneux de la chaîne des Toowoomba, sur le tronçon entre Gowrie et Helidon au Queensland, présentera le plus grand diamètre de tous les tunnels de l'hémisphère sud pour le transport du fret par train au diesel.

10. Le projet permettra d'éliminer annuellement plus de 200 000 parcours par camion; la réduction conséquente de la congestion routière permettra d'améliorer la sécurité et la capacité des services de fret et du transport de passagers.

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias, Daniela Pizzuto, Directrice, Communications externes, 514-393-8000, poste 54772, media@snclavalin.com; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, denis.jasmin@snclavalin.com

Related Links

www.snclavalin.com