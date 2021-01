« L'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient représentent une occasion de croissance considérable pour les services d'ingénierie diversifiés de SNC-Lavalin, notamment dans les secteurs des infrastructures, des transports et de l'énergie propre. Afin d'exploiter davantage ce potentiel et de stimuler la croissance, nous créons un nouveau rôle de haute direction consacré à ces régions, a déclaré Ian L. Edwards, président-directeur général de SNC-Lavalin. Nous sommes ravi d'accueillir Steve Morriss au sein de ces nouvelles fonctions de leadership. Steve apporte des décennies d'expérience mondiale et un historique reconnu d'excellence opérationnelle et de croissance des affaires. Je me réjouis à l'idée de travailler avec lui, dans un contexte où nous continuons de respecter notre engagement à fournir les meilleures solutions pour relever les défis mondiaux les plus pressants de notre époque. »

À compter d'aujourd'hui, M. Morriss dirigera les Services d'ingénierie dans ces régions pour unifier les entreprises en exploitation existantes, et il relèvera directement du président et chef de la direction. Il sera également membre du comité de direction.

SNC-Lavalin jouit d'une solide présence en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient : son portefeuille de projets de renom dans la région comprend l'édifice Landmark 81, nommé l'un des 10 meilleurs gratte-ciel au monde en 2019, à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, le métro de Riyad et l'Opéra de Dubaï. En octobre dernier, l'entreprise a obtenu le contrat principal de services d'experts-conseils en conception pour le parc thématique Six Flags Qiddiya à l'extérieur de Riyad.

Il n'y aura aucun changement dans les secteurs de l'information financière de SNC-Lavalin, qui comprennent les divisions ICGP, Services d'infrastructure, Énergie nucléaire et Capital dans le cadre des services d'ingénierie.

À propos de Steve Morriss

M. Morris possède une vaste expérience ainsi qu'une expertise mondiale qui permettront d'améliorer les capacités de croissance de SNC-Lavalin dans divers marchés. Il a été président du groupe des services de conception et d'expert-conseil, Amériques chez AECOM, où il a dirigé les activités des services techniques du groupe, qui compte plus de 20 000 employés aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. Le savoir-faire de l'entreprise comprend l'élaboration de plans directeurs, la conception, l'environnement, la planification, la gestion des coûts, l'ingénierie et la gestion de projets pour un éventail de secteurs de marché, notamment les transports, l'eau, la défense, l'électricité et l'énergie, les sports et les loisirs ainsi que l'éducation et les soins de santé.

M. Morriss était membre de l'équipe de haute direction d'AECOM à l'échelle de l'entreprise. Auparavant, il était président et directeur général d'AECOM pour les régions géographiques EMIA, comprenant le Royaume-Uni, l'Europe continentale, le Moyen-Orient, l'Inde et l'Afrique.

M. Morriss s'est joint à AECOM en janvier 2011 après avoir travaillé chez Mouchel, où il occupait le poste de directeur général des services gouvernementaux et d'affaires. De plus, au cours de sa carrière de plus de 30 ans, il a occupé des postes de cadre supérieur au sein du cabinet Serco PLC. Il a commencé sa carrière en 1988 comme ingénieur civil et structurel chez WS Atkins, maintenant membre du Groupe SNC-Lavalin, où, au cours de ses 15 années de service, il a été gestionnaire de projet et de programme, directeur général en technologie de pointe et directeur général pour Atkins Nuclear. Il a vécu et travaillé au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Moyen-Orient et servi dans les réserves des Royal Engineers et des Royal Marines.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste -- les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, les opérations et la maintenance, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.snclavalin.com. Suivez-nous sur Twitter @SNCLavalin.

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias: Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes, 514-393-8000, poste 56127, [email protected] ; Investisseurs: Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, [email protected]

Liens connexes

www.snclavalin.com