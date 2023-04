MONTRÉAL, le 12 avril 2023 /CNW/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC), une société mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés avec des bureaux dans le monde entier, fournira des services de conception et d'ingénierie dans le cadre de la construction du nouvel Hôpital Vaudreuil-Soulanges, lequel permettra d'augmenter la capacité du système de santé publique québécois. Les travaux seront réalisés par une équipe multidisciplinaire formée par Pomerleau pour le compte de la Société québécoise des infrastructures (SQI).

« Concevoir un meilleur environnement bâti est au cœur de ce que nous faisons pour les collectivités du monde entier, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Peu d'éléments d'infrastructure sociale ont plus de valeur pour les usagers que les hôpitaux. Dans la foulée de la pandémie de la COVID-19, les gouvernements, dont ceux du Canada et de ses provinces, reconnaissent l'importance de fournir des soins de grande qualité aux patients dans des établissements de calibre mondial comme l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges. »

Dans le cadre d'un contrat d'une durée de six ans, une équipe issue de Services d'ingénierie de SNC-Lavalin au Québec et son partenaire de projet, Pageau Morel inc., fourniront des services de conception et d'ingénierie mécanique et électrique en vue de la construction de l'hôpital. La décarbonation et les capacités de réalisation numérique seront au cœur de notre prestation de services. Cela comprend l'utilisation de la modélisation des données du bâtiment (BIM) pour créer une représentation numérique 3D et un soutien aux efforts visant à obtenir la certification environnementale LEED grâce à l'utilisation efficace de l'énergie, des matériaux et de l'eau.

« Les hôpitaux font partie intégrante du tissu social d'une communauté prospère, a déclaré Ben Almond, chef de la direction, Services d'ingénierie, Canada, SNC-Lavalin. Les gens veulent savoir qu'ils sont là et prêts à les accueillir s'ils en ont besoin. En tant que plus grand projet de construction de soins de santé réalisé par la SQI, cet hôpital contribuera à fournir les solutions de soins de santé les plus modernes aux résidents, ainsi qu'à accroître la capacité du système existant afin de pouvoir traiter davantage de personnes. Ayant réalisé une grande partie des infrastructures de santé existantes du Québec, nous sommes heureux que l'ampleur et la profondeur de nos capacités aient été reconnu une fois de plus. »

Situé à Vaudreuil-Dorion, à l'extérieur de Montréal, le projet devrait ouvrir ses portes en 2026 et fournir à la région 404 lits, 11 salles d'opération et un service d'urgence pouvant accueillir 41 patients. Il s'agit du plus important projet de nouvel hôpital en cours de conception au Québec. L'hôpital devrait employer 4 000 personnes, dont 200 médecins.

Expertise en ingénierie des soins de santé et des sciences de la vie

SNC-Lavalin est un chef de file dans la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de projets de santé publique, tant à l'échelle locale que mondiale. Plus précisément au Québec, la Société a participé à certains des plus grands projets d'hôpitaux des dix dernières années. Parmi ceux-ci :

Cela s'ajoute au travail considérable effectué par SNC-Lavalin dans le domaine des sciences de la vie pour soutenir l'innovation en matière de soins de santé dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique, y compris pendant la pandémie de la COVID-19.

