MONTRÉAL, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux dans le monde entier, s'est vu attribuer trois nouveaux contrats par l'Autorité de l'énergie atomique du Royaume-Uni (UKAEA) pour la poursuite des travaux du projet du tokamak sphérique pour la production d'énergie (STEP), soit un programme phare de conception et de construction d'une centrale à énergie de fusion à l'échelle commerciale. En vertu de ces contrats, SNC-Lavalin mettra à profit son savoir-faire mondial en matière d'énergie nucléaire et de fusion et les connaissances acquises au cours de sa longue implication au programme STEP, pour offrir à l'UKAEA des services d'ingénierie spécialisés et de conseils stratégiques.

À titre de partenaire des voies commerciales (Commercial Pathways Partner), SNC-Lavalin aidera à tracer la voie commerciale dans le secteur de l'énergie de fusion grâce à une combinaison d'études techno-économiques et d'ingénierie. En vertu d'un deuxième contrat (Integrated Plant Solution), SNC-Lavalin élaborera la stratégie de manutention et d'entretien mécaniques pour le STEP, le premier en son genre. Enfin, la société a été nommée au sein du programme-cadre tritium (STEP Tritium Framework), en raison notamment de ses connaissances spécialisées acquises lors du développement de la technologie CANDU® et appuyées par ses partenaires universitaires internationaux.

« L'énergie de fusion a le potentiel de devenir une source d'énergie stable, fiable et à faible émission de carbone, qui pourrait être essentielle dans l'atteinte d'un avenir énergétique décarboné. Ce projet réunira les meilleurs experts du Royaume-Uni et internationaux pour relever les défis associés à l'énergie de fusion, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. La création de solutions d'ingénierie et de voies de commercialisation pour les technologies émergentes à faible émission de carbone est un élément important de notre engagement envers l'Ingénierie Net Zéro. »

« Ces contrats élargissent la portée de notre participation au programme STEP, et nous sommes ravis de renforcer nos relations avec l'Autorité de l'énergie atomique du Royaume-Uni, alors que nous faisons progresser ce projet ambitieux », a ajouté Chris Ball, directeur général, Énergie nucléaire et Énergie, EMOA, SNC-Lavalin.

Le programme STEP vise à mettre sur pied la première centrale à fusion nucléaire commerciale au monde avec pour objectif de produire un concept d'ici 2024 qui mènera à la construction d'un prototype de centrale au Royaume-Uni, dont l'achèvement est prévu d'ici 2040. Au début de 2021, SNC-Lavalin a remporté les contrats du projet STEP pour la modélisation des coûts, le choix d'un site et le développement. En tant que fournisseur d'un cadre de services de conception et d'ingénierie, la société appuie déjà l'UKAEA dans ses principaux programmes et a notamment réalisé la conception de la boucle de circulation du tritium de H3AT.

SNC-Lavalin apporte un grand savoir-faire dans le domaine nucléaire mondial sur l'ensemble du cycle de la technologie - depuis la science internationale de la fusion jusqu'à son rôle d'ingénieur-architecte pour ITER au sein du consortium Engage, en passant par la conception et la réalisation de nouveaux réacteurs nucléaires à grande échelle et de réacteurs modulaires de petite taille - ainsi que de vastes connaissances dans l'exploitation des actifs, la mise hors service et la gestion des déchets.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui relient les gens, la technologie et les données pour concevoir, réaliser et exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos de l'UKAEA

L'Autorité de l'énergie atomique du Royaume-Uni (UKAEA) mène des recherches sur l'énergie de fusion pour le compte du gouvernement britannique. L'UKAEA supervise le programme national de fusion, dirigé par l'expérience Mega Amp Spherical Tokamak (MAST) Upgrade. De plus, l'organisation détient le plus grand centre de recherche au monde sur la fusion, Joint European Torus (JET), qu'elle exploite pour les scientifiques de l'Europe entière.

La recherche sur la fusion vise à reproduire le processus énergétique permettant d'alimenter le Soleil et à l'appliquer à une nouvelle source d'énergie terrestre à grande échelle et à faible émission de carbone. Ce processus implique la fusion de noyaux atomiques légers, ce qui favorise la formation de noyaux plus lourds et mène à la libération d'une grande quantité d'énergie. Pour le simuler, on chauffe un combustible à des températures extrêmes, soit dix fois plus chaudes que celles au centre du soleil. Cela permet ensuite de produire un plasma dans lequel se déclenchent les réactions de fusion. Enfin, l'énergie générée par ces réactions est utilisée par les centrales commerciales pour la production de l'électricité. La fusion offre un potentiel énorme en tant que source d'énergie à faible émission de carbone. Elle est écoresponsable et sécuritaire sur le plan environnemental, car le combustible utilisé est durable et se trouve en quantité abondante. Site de l'UKAEA : https://www.gov.uk/ukaea. Médias sociaux : @UKAEAofficial.

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias, Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes, [email protected]; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, ext. 57553, [email protected]