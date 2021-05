MONTRÉAL, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un contrat de conception et d'ingénierie par Tlingit Homeland Energy, propriété du gouvernement de la Première Nation Tlingit de Taku River dans le nord de la Colombie-Britannique, afin d'appuyer l'augmentation de la capacité énergétique de l'installation hydroélectrique locale d'Atlin, en Colombie-Britannique.

« Ce projet est l'un des nombreux exemples de la façon dont SNC-Lavalin continue de s'appuyer sur sa longue tradition de collaboration avec les peuples autochtones partout au Canada, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction. Nous utiliserons notre expertise approfondie en matière d'hydroélectricité pour aider les collectivités, telles que la Première Nation Tlingit de Taku River, à continuer de mettre en œuvre des solutions durables visant à accélérer leur transition vers l'énergie renouvelable et à contribuer à un avenir sans carbone pour leur collectivité. »

À titre d'ingénieur de conception, SNC-Lavalin fournira des services d'étude conceptuelle et de conception détaillée, en plus de contribuer à la sélection d'un entrepreneur qui participera au processus de conception. Les travaux proposés comprendront l'agrandissement de la centrale afin de faire passer sa capacité de 2,1 MW à 10 MW en utilisant le potentiel énergétique disponible de Pine Creek, située dans la région d'Atlin.

« La voie de la décarbonisation des collectivités éloignées du Canada doit comprendre une transition vers l'énergie renouvelable.La Colombie-Britannique, avec ses riches réserves d'énergie hydraulique, est bien adaptée à la production d'énergie propre, a affirmé Dale Clarke, président, Services d'infrastructures. Ce projet produira de l'hydroélectricité en Colombie-Britannique et alimentera le réseau du Yukon, tout en transcendant les frontières provinciales et en démontrant une approche coopérative visant à décarboniser le Canada d'ici 2050. »

« Nous possédons et exploitons toujours le premier projet que nous avons construit il y a 11 ans, qui alimente en électricité l'entièreté de la collectivité d'Atlin, en Colombie-Britannique, et qui évite l'émission d'environ 4 400 tonnes de CO 2 par année en raison des moteurs diésel, a ajouté Peter Kirby, président et chef de la direction du groupe de sociétés Taku. Une fois ce deuxième projet en exploitation, l'électricité qu'il produira sera exportée au Yukon, ce qui augmentera de près de 10 % la quantité d'énergie hydroélectrique renouvelable et fiable dans ce territoire, en plus de remplacer la production thermique. »

SNC-Lavalin a récemment lancé sa « vision d'une société durable » avec des cibles améliorées en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG), dont une feuille de route pour atteindre la carboneutralité d'ici 2030. Elle a également publié deux rapports qui examinent le plan d'action pour atteindre les cibles de carboneutralité d'ici 2050 :

Ingénierie Net Zéro - Rapport technique canadien

Rapport sommaire Ingénierie Net Zéro (Royaume-Uni) - en anglais seulement

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, les opérations et la maintenance, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Gens déterminés. Résultats déterminants. Vous trouverez des nouvelles et des renseignements pertinents à www.snclavalin.com. Suivez-nous sur Twitter @SNCLavalin_Fr.

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias: Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes, 514 393-8000, poste 56127, [email protected]; Investisseurs: Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]

Liens connexes

www.snclavalin.com