MONTRÉAL, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, s'est vue octroyer un deuxième mandat à titre d'expert-conseil général en communications de système de transport intelligent (STI) pour le Florida Department of Transportation (FDOT). La Société fournit ce service au bureau central de l'ingénierie de la circulation et de l'exploitation du FDOT depuis 2017.

« Nos experts en ingénierie ont possèdent une connaissance approfondie des défis auxquels fait face le secteur des transports grâce à leur travail avec des propriétaires et des exploitants de services de transport dans le monde entier, a déclaré Ian L. Edwards, président de SNC-Lavalin. Grâce à la transformation numérique et la modernisation, nos équipes de réseaux intelligents identifient les problèmes et mettent au point des solutions en tirant le meilleur parti des avantages des nouvelles technologies qui améliorent le rendement des opérations, réduisent les coûts et génèrent de meilleurs résultats. »

Dans le cadre de ce contrat quinquennal de 22 millions de dollars américains, dont le plafond budgétaire est de 25 millions de dollars américains, l'équipe continuera de fournir des services d'ingénierie, d'exploitation et d'entretien pour le réseau national de 113 tours hertziennes, d'abris pour tours, de générateurs, des systèmes de radio mobile terrestre et de réseau de fibre optique. Ces systèmes à l'échelle de l'État sont utilisés pour aider les districts et la direction du FDOT lors d'opérations d'urgence pendant la saison des ouragans grâce à la surveillance vidéo et à l'affectation des itinéraires d'urgence. Chaque district utilise également les systèmes pour soutenir les opérations quotidiennes du centre de gestion de la circulation.

« Offrir des solutions uniformes et fiables pour relever les défis de nos clients démontre notre valeur et crée des relations à long terme », a déclaré George Nash, chef de la direction d'Atkins, Amérique du Nord. « Nous fournissons des services professionnels au FDOT depuis plus de 30 ans et nous continuerons d'offrir notre savoir-faire et des innovations techniques pour rendre les déplacements plus sécuritaires et plus efficaces. »

À propos de SNC-Lavalin

