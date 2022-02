MONTRÉAL, le 28 févr. 2022 /CNW/ - Candu Énergie inc., membre du Groupe SNC-Lavalin (TSX : SNC), une entreprise offrant des services professionnels et de gestion de projet entièrement intégrés et ayant des bureaux partout dans le monde, est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu le mandat de fournir des services d'ingénierie et de conception spécialisés à Eclipse Automation pour soutenir l'aménagement du nouveau Centre de recherche avancée sur les matières nucléaires (CRAMN) des Laboratoires Nucléaires Canadiens. Dans le cadre du contrat d'une valeur qui s'établit à environ 13 millions de dollars canadiens, SNC-Lavalin concevra les structures et les fondations de 12 cellules chaudes blindées dans le nouveau complexe de recherche en laboratoire de pointe à Chalk River, en Ontario. Les travaux devraient durer deux ans.

« Cet important mandat démontre la capacité de notre équipe de réaliser des projets clés en toute confiance tout au long du cycle de vie d'une installation nucléaire, y compris à l'extérieur du marché d'exploitation de centrales nucléaires, a déclaré Sandy Taylor, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. Tandis que nous assurons une présence de premier plan dans la construction de nouveau réacteur, l'entretien et la remise à neuf de réacteurs, et dans la mise hors services et la gestion de déchets, nous sommes également en bonne position pour fournir des solutions d'ingénierie et de conception sur mesure pour les laboratoires de recherche nucléaire qui soutiennent directement l'innovation. Grâce à nos décennies d'expérience mondiale en conception de centrales nucléaires, nous sommes particulièrement qualifiés pour travailler en partenariat avec Eclipse pour la mise au point d'un élément clé de cette installation de recherche de pointe, qui propulsera les technologies nucléaires de prochaine génération au Canada. »

Une fois terminées, les 12 cellules chaudes blindées permettront d'effectuer de façon sécuritaire des examens post-irradiatoires des composants des réacteurs modulaires de petite taille et des combustibles nucléaires de prochaine génération. Les cellules chaudes, ainsi que les installations de boîtes à gants qu'elles contiennent, soutiendront l'élaboration de technologies nucléaires de prochaine génération, comme des concepts avancés de fabrication de combustible et de nouveaux composants de réacteurs modulaires de petite taille. Cette technologie appuiera l'élaboration et la mise en œuvre d'une énergie nucléaire sans carbone pour appuyer l'objectif de zéro émissions nettes. De plus, SNC-Lavalin concevra et mettra au point un système de gestion des déchets liquides actifs pour le laboratoire.

En tant que l'une des plus grandes installations de recherche et de développement à être construites au Canada, le CRAMN fera du pays un chef de file mondial en matière de science nucléaire et d'innovation technologique. Le laboratoire appuiera également les objectifs de carboneutralité du Canada en fournissant des capacités essentielles à la remise à neuf et à l'entretien des réacteurs existants, y compris les réacteurs nucléaires CANDUMD du Canada.

Les capacités de SNC-Lavalin dans ce secteur couvrent l'ensemble du cycle de vie d'un actif nucléaire, de la conception des nouvelles constructions au déclassement et à la gestion des déchets, en passant par le maintien et la prolongation de la durée de vie des réacteurs.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui relient les gens, la technologie et les données pour concevoir, réaliser et exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos des Laboratoires Nucléaires Canadiens

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en science nucléaire et en technologies qui offre des capacités et des solutions uniques à un vaste éventail d'industries. En participant activement à des travaux de recherche et de développement dirigés par l'industrie dans les domaines du nucléaire, des transports, de la technologie propre, de l'énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, les Laboratoires Nucléaires Canadiens offrent des solutions qui maintiennent la compétitivité de ces secteurs sur la scène internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez consulter le www.cnl.ca.

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias: Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes, [email protected]; Investisseurs: Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]