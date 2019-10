SNC-Lavalin remporte un contrat portant sur la continuation des travaux de mise hors service de la centrale nucléaire de Lingen, en Allemagne

MONTRÉAL, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive Atkins Energy Germany GmbH, SNC-Lavalin (TSX: SNC) a remporté un contrat octroyé par RWE GmbH pour la continuation de la mise hors service de son réacteur à eau bouillante de Lingen par la segmentation et le conditionnement du réacteur et des composants internes.

Le contrat de quatre ans comprend la segmentation et le conditionnement de la cuve du réacteur et de ses composants internes afin d'en permettre la mise au rebut et de pouvoir prévoir la décontamination ultérieure du site. La centrale nucléaire de 268 MW de Lingen, située en Basse-Saxe, est à l'arrêt depuis la fin des années 1970, et est partiellement déclassée. Terminer la mise hors service fait partie de la décision de l'Allemagne d'abandonner graduellement l'énergie nucléaire.

« Cette occasion d'expansion stratégique s'inscrit sous SNCL Services d'ingénierie, pierre angulaire de notre nouvelle stratégie visant une plus grande croissance et profitabilité. Nous allons réunir une équipe spécialisée de partenaires et de fournisseurs pour l'exécution sécuritaire et sans délai de la mise hors service de la centrale de Lingen », a déclaré Sandy Taylor, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. « Cela permettra d'élargir notre grande expérience internationale de décontamination nucléaire et de mise hors service en Allemagne, et d'asseoir notre position à titre de fournisseur de services de confiance lorsqu'il s'agit de la mise hors service de réacteurs en Europe. »

En plus des travaux de mise hors service de Lingen, SNC-Lavalin travaille sur de multiples projets de décontamination et de mise hors service aux États-Unis, dans le cadre de sa coentreprise avec la société Holtec, Comprehensive Decommissioning International, LLC.

À propos de RWE Nuclear GmbH

RWE Nuclear GmbH englobe toutes les activités du domaine de l'énergie nucléaire du groupe RWE depuis le début de 2018. Comptant plus de 1 300 employés, l'entreprise se préoccupe de l'exploitation et de la gestion opérationnelle de centrales nucléaires, ainsi que de l'orientation des investissements. RWE Nuclear GmbH s'occupe également des processus de post-exploitation, d'arrêt et de mise hors service prévue par la loi de centrales nucléaires, en plus du conditionnement adéquat des déchets radioactifs. Deux centrales électriques à Lingen et à Gundremmingen fournissent actuellement une capacité d'environ 2 600 mégawatts. La société basée à Essen est une filiale en propriété exclusive de RWE AG et ses activités sont gérées par RWE Power AG.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, la vision des employés de SNC-Lavalin dépasse l'ingénierie. Nos équipes offrent des services pour chaque étape du cycle de vie des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la gestion de construction, des investissements de maintien, de l'exploitation et de l'entretien, aux clients dans les secteurs d'activité de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources. www.snclavalin.com

