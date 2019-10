SNC-Lavalin remporte un contrat d'améliorations routières au Royaume-Uni

MONTRÉAL, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'entité Atkins de SNC-Lavalin (TSX: SNC) a été nommée par Highways England comme conceptrice principale pour un projet d'améliorations routières dans l'est de l'Angleterre.

Dans le cadre du contrat d'une valeur initiale de 49 millions de livres (environ 82 millions de dollars canadiens), Atkins préparera des conceptions détaillées et fournira du soutien technique pour des projets d'immobilisations, de la phase de faisabilité du plan initial jusqu'à la phase de construction. Le début des travaux est prévu pour janvier 2020. Ceux-ci seront déclarés sous SNCL Services d'ingénierie, un pilier clé de la stratégie de croissance de SNC-Lavalin.

« Depuis longtemps, nous aidons Highways England à concevoir et à entretenir un réseau routier qui permet la circulation sécuritaire et efficace des personnes et des marchandises à travers le pays, a déclaré Philip Hoare, président, Atkins, Ingénierie, conception et gestion de projet, SNC-Lavalin. Ce récent contrat augmente notre présence dans l'est de l'Angleterre, ce qui nous donne l'occasion d'améliorer les routes de la région grâce à une conception novatrice et à l'application des technologies les plus récentes. »

En étroite collaboration avec sa chaîne d'approvisionnement, Atkins cherchera à utiliser des outils numériques dans la mesure du possible, notamment ceux d'automatisation et de production à valeur ajoutée, afin d'accroître l'efficacité et la sécurité, ainsi que de réduire les coûts.

Atkins peut ajouter l'obtention du projet d'amélioration de l'est de l'Angleterre à un solide portefeuille avec Highways England, qui comprend d'importants travaux d'améliorations routières et la voie de contournement A14 primée, qui a récemment commencé à être en service, et ce, un an plus tôt que prévu.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, la vision des employés de SNC-Lavalin dépasse l'ingénierie. Nos équipes offrent des services pour chaque étape du cycle de vie des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la gestion de construction, des investissements de maintien, de l'exploitation et de l'entretien, aux clients dans les secteurs d'activité de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources. www.snclavalin.com

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias, Daniela Pizzuto, Directrice, Communications externes, 514-393-8000, poste 54772, media@snclavalin.com; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, denis.jasmin@snclavalin.com

Related Links

www.snclavalin.com