SNC-Lavalin remporte un contrat allant jusqu'à 20 millions de dollars US du Georgia Department of Transportation pour des services de conception de la sécurité

MONTRÉAL, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'entité Atkins de SNC-Lavalin (TSX: SNC) a de nouveau été sélectionnée à titre de consultant principal pour un contrat d'une valeur allant jusqu'à 20 M$ US sur trois ans comprenant deux options de prolongation d'un an afin de fournir des services de conception de la sécurité régionaux sur appel à l'Office of Traffic Operations du Georgia Department of Transportation (GDOT). Ce contrat s'inscrit sous SNCL Services d'ingénierie, pierre angulaire de notre nouvelle stratégie vers une plus grande croissance et profitabilité. Depuis 2003, Atkins a remporté cinq contrats sur appel consécutifs octroyés par le GDOT pour la réalisation de projets pour le programme de sécurité dans divers districts.

Poursuivant ce soutien, l'équipe d'ingénieurs, d'experts en environnement et d'arpenteurs spécialisés dans la circulation et les routes mèneront des études d'ingénierie de la circulation et de la sécurité routière, produiront des rapports de concept et assureront la conception et l'arpentage. De plus, l'équipe offrira un soutien aux projets d'amélioration de la sécurité en fournissant des services d'ingénierie pour l'amélioration des distances de visibilité, la rectification des intersections, l'ajout de voies de virage, les aménagements pour piétons, les demi-tours restrictifs et les carrefours giratoires.

« Ce contrat témoigne de notre longue expérience dans la réalisation d'offres de services de grande qualité en Amérique du Nord. Nous gérons et réalisons des projets de sécurité avec le GDOT et son personnel responsable des opérations de la circulation depuis 16 ans », a déclaré George Nash, chef de la direction, Atkins, Amérique du Nord, SNC-Lavalin. « Nous poursuivrons ce soutien et demeurons déterminés à aider le GDOT à prévenir les blessures et les décès liés aux accidents de la route en Géorgie. »

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, la vision des employés de SNC-Lavalin dépasse l'ingénierie. Nos équipes offrent des services pour chaque étape du cycle de vie des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la gestion de construction, des investissements de maintien, de l'exploitation et de l'entretien, aux clients dans les secteurs d'activité de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources. www.snclavalin.com

