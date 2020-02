SNC-Lavalin remporte deux contrats de fournisseur attitré de l'Ontario Power Generation

MONTRÉAL, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) est heureuse d'annoncer que sa filiale en propriété exclusive, Candu Énergie inc., est l'un des fournisseurs retenus ayant remporté deux contrats quinquennaux de fournisseur attitré de l'Ontario Power Generation (OPG). Le premier concerne les services d'atelier mécanique pour appuyer les installations d'OPG, tandis que le deuxième porte sur l'analyse de la sûreté nucléaire aux centrales de Darlington et de Pickering ainsi qu'à l'installation de gestion des déchets Western adjacente à Bruce Power.

« Ces victoires stratégiques sont un excellent exemple de l'ampleur des services que nos experts internes peuvent fournir dans le cadre de projets spéciaux, a déclaré Sandy Taylor, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. À SNC-Lavalin, nous avons fait nos preuves quant à notre capacité d'offrir une gamme complète de services à nos clients, et ce, au plus haut niveau de sécurité et de qualité. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre partenariat à long terme avec OPG alors que nous renforçons nos compétences et affirmons notre position sur le marché ontarien. »

SNC-Lavalin misera sur son expertise pour offrir des solutions adaptées et pour soutenir les activités d'OPG. Dans le cadre du contrat d'analyse de la sûreté nucléaire, l'équipe d'experts en sûreté nucléaire, de gestionnaires de projet et d'ingénieurs de réacteurs de SNC-Lavalin réalisera des projets importants pour la sûreté des travailleurs, de l'environnement et du public. Ce contrat relève de SNCL Services d'ingénierie, la pierre angulaire de notre stratégie visant à accroître la croissance et à offrir à nos clients des solutions axées sur la valeur.

De plus, la portée des travaux prévus dans le contrat de services d'atelier mécanique comprendra l'usinage, la fabrication, le traitement thermique, le soudage et l'assemblage de matériel pour tous les sites appartenant à OPG. SNC-Lavalin est propriétaire d'une installation de fabrication de 90 000 pieds carrés à Mississauga qui offre des services de fabrication et de mise à l'essai de composants et d'assemblages du secteur nucléaire et autres.

