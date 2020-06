MONTRÉAL, le 19 juin 2020 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC) a annoncé avoir conclu une entente avec le Bureau de la concurrence et le Service des poursuites pénales du Canada au sujet du rôle de l'entreprise dans des activités anticoncurrentielles impliquant plusieurs acteurs de l'industrie, liées à des contrats d'infrastructure avec différentes municipalités de la province du Québec entre 2003 et 2012.

Dans le cadre du règlement, SNC-Lavalin a accepté de verser 1,9 million de dollars au receveur général du Canada. Le règlement tient compte du fait que l'entreprise a déjà remboursé les trop-payés liés à son rôle dans ces activités par l'entremise du Programme de remboursement volontaire du gouvernement du Québec, que les personnes impliquées dans le stratagème ne sont plus employées par SNC-Lavalin, et du fait que l'entreprise maintient son solide programme d'intégrité.

L'entreprise est heureuse d'avoir pu régler proactivement cette affaire du passé.

En 2012, la Société a amorcé une série de changements et d'améliorations significatifs en vue de renforcer ses procédures d'éthique et de conformité à l'échelle de l'entreprise. Depuis, SNC-Lavalin a entrepris un parcours en matière d'intégrité et a redéfini ses politiques et pratiques; par ailleurs, elle va à présent au-delà de l'éthique et de la conformité en favorisant une culture d'intégrité. En 2019, la Société a obtenu la reconnaissance Compliance Leader Verification de l'institut Ethisphere pour son programme d'intégrité et son engagement véritable envers l'intégrité dans toutes ses actions.

