SNC-Lavalin reçoit des contrats d'une valeur de 34 millions de Bruce Power pour entamer l'année 2020

MONTRÉAL, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) est heureuse d'annoncer que sa filiale en propriété exclusive, Candu Énergy inc., a obtenu trois contrats d'une valeur totale de 34 millions de dollars de Bruce Power pour des projets à l'appui du programme de remplacement des composantes majeures.

La portée des services de SNC-Lavalin comprend des conceptions détaillées des canaux de combustible et des conduites d'alimentation pour les réacteurs 3 et 4 ainsi qu'une évaluation de la marge de sûreté sismique (EMSS) du site. Les trois contrats sont du ressort de SNCL Services d'ingénierie, la pierre angulaire de notre stratégie visant à augmenter la croissance ainsi que le soutien de notre partenaire et client. Il s'agit de travaux supplémentaires qui n'ont pas encore été attribués dans le cadre de l'entente-cadre de services signée en 2016. Les services prolongeront la durée de vie des réacteurs jusqu'en 2064.

« SNC-Lavalin se réjouit à l'idée de collaborer et de mettre à profit son expertise relative à la technologie CANDU® pour prolonger à long terme la durée de vie des réacteurs 3 et 4 de Bruce Power, a déclaré Sandy Taylor, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. Les leçons tirées de l'achèvement réussi des conceptions détaillées du réacteur 6 seront appliquées pour optimiser l'exécution du projet. Voilà la valeur que nous apportons en tant que dépositaires de la technologie CANDU. »

« À mesure que notre programme de prolongation de la durée de vie évolue, nous continuons de créer des emplois et de stimuler notre économie tout en permettant un approvisionnement fiable en électricité propre et bon marché pour les familles et les entreprises de l'Ontario, a déclaré Mike Rencheck, président et chef de la direction de Bruce Power. La longue histoire d'excellence et d'expérience de SNC-Lavalin dans le secteur nucléaire appuiera l'engagement de Bruce Power visant à exécuter notre programme de prolongation de la durée de vie avec le plus haut degré de qualité, ainsi que dans le respect des délais et du budget. »

SNC-Lavalin entreprendra la conception détaillée pour le remplacement de composants majeurs des ensembles de canaux de combustible et des tubes de calandre des réacteurs 3 et 4, y compris les tubes de force, les raccords d'extrémité, les ensembles de positionnement, les manchons et les joints d'appui et de blindage ainsi que les joints laminés. Une analyse des contraintes pour déterminer les déformations de la calandre et de l'ensemble de bouclier caisson sera effectuée. Les travaux ont déjà commencé et devraient être terminés d'ici 2023.

La conception détaillée des conduites d'alimentation des réacteurs 3 et 4 sera entreprise et comprendra le remplacement partiel de l'armoire d'alimentation et des éléments à l'intérieur, dont les lignes d'instrumentation et les composants d'ingénierie et de construction. Ce travail a commencé et se poursuivra jusqu'en 2022.

Une évaluation de la marge de sûreté sismique sera réalisée pour démontrer l'adéquation sismique de la centrale. Les travaux sur le réacteur 3 auront lieu de janvier 2020 à mai 2021, puis sur le réacteur 4 de juin 2021 à février 2022.

