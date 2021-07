MONTRÉAL, le 7 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC) a été mandaté par la société américaine Dexcom pour aider à réaliser une importante installation de fabrication en Malaisie, qui produira des systèmes de surveillance du glucose en continu (SGC) pour la prise en charge du diabète.

Dans le cadre de l'entente conclue avec Dexcom, chef de file mondial en matière de technologie de SGC, SNC-Lavalin fournira des services de contrôle de projet et de gestion de la construction pour l'installation de Dexcom à Penang, en Malaisie, en collaboration avec des consultants internationaux et locaux, et ce, de l'élaboration du concept à la conception, en passant par la construction et la mise en service.

« Avec plus de 30 ans d'expérience sur le marché des produits pharmaceutiques, des biotechnologies et des dispositifs médicaux, ce contrat s'inscrit dans notre stratégie de croissance continue de nos activités de services qui présentent un potentiel élevé en Asie-Pacifique, où nous avons un long historique et une forte présence. Ce projet illustre à la fois, la valeur que nous offrons à nos clients, en tirant parti de nos capacités mondiales et de notre prestation de services à l'échelle locale dans l'ensemble du secteur Infrastructures et notre grande expérience au service de certaines des marques les plus réputées du secteur médical et des soins de santé », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin.

« Il s'agit d'un important projet et nous sommes enthousiastes à l'idée d'y participer, car nous aidons Dexcom à répondre à la demande croissante à l'étranger pour ses appareils qui offrent une tranquillité d'esprit aux personnes atteintes de diabète. Le contrat s'ajoute également à notre portefeuille de projets dans le secteur médical et des soins de santé dans la région, réalisés par des équipes de spécialistes dont la connaissance du secteur est approfondie », a déclaré Steve Morriss, président, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Amérique latine et Mines et métallurgie.

Le projet sera réalisé de façon accélérée dans un délai de 18 mois, de la construction à l'achèvement. La conception est gérée et réalisée juste avant la construction, de sorte que l'équipe de SNC-Lavalin devra faire preuve d'agilité et d'adaptation tout en veillant à ce que le programme de construction demeure sur la bonne voie, selon le budget et les normes de qualité attendues. L'installation couvre une superficie de 29 acres et une zone bâtie de 1,75 million de pieds carrés. Elle comprend un site de production en salles blanches de pointe, un entrepôt, un immeuble de bureaux, un parc de stationnement à étages et un bâtiment de services publics.

