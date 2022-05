MONTRÉAL , le 3 mai 2022 /CNW/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a obtenu un contrat de 23 M£ par le propriétaire de l'infrastructure ferroviaire Network Rail pour la réalisation de la phase finale d'un important programme de refonte de la signalisation au Royaume-Uni.

Le projet de refonte de la signalisation de 190 M£ du tronçon Feltham -- Wokingham, juste à l'extérieur de Londres, couvre 80 milles de voies ferroviaires et 500 pièces distinctes d'équipement désuet de signalisation en cours de remplacement dans le cadre d'un engagement à transformer l'ensemble du réseau britannique par le déploiement de la signalisation numérique et de la technologie de contrôle ferroviaire.

« En tant que chef de file du marché des infrastructures de transport au Royaume-Uni, nous combinons l'ingénierie traditionnelle à de nouvelles technologies afin d'obtenir de meilleurs résultats pour nos clients et leurs usagers, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. La signalisation ferroviaire est un élément important de cette réussite qui nous permet maintenant de travailler avec Network Rail pour faire advenir une nouvelle ère de capacité accrue, de diminution des retards et d'amélioration de la sécurité des chemins de fer du Royaume-Uni. »

SNC-Lavalin a participé à toutes les étapes du programme Feltham -- Wokingham, y compris la mise en service réussie en 2019 de la phase 1, qui a utilisé le premier système d'enclenchement numérique de son genre. Maintenant, la Société est chargée de concevoir, tester et installer de nouveaux équipements de signalisation pour la cinquième et dernière phase, dont la mise en service est prévue en avril 2024.

« Le succès de Feltham repose sur la solide relation de collaboration que nous avons avec Network Rail, notre plus gros client au Royaume-Uni », a déclaré Philip Hoare, Président, Services d'ingénieries, Royaume-Uni, Europe, Moyen-Orient, Inde et Canada, membre du groupe SNC-Lavalin. « Nous attendons maintenant avec impatience la réalisation de la phase 5 de ce programme transformationnel, qui s'ajoutera aux phases précédentes, déjà pleinement opérationnelles, et qui profitera aux passagers de la région. »

SNC-Lavalin est également le partenaire de l'intégration des systèmes ferroviaires lié au programme numérique de 350 M£ pour la East Coast qui sera le premier chemin de fer numérique interurbain du Royaume-Uni. De plus, SNC-Lavalin conçoit actuellement l'installation de tests de signalisation la plus avancée du pays qui permettra l'introduction sécuritaire de la technologie de la prochaine génération.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui relient les gens, la technologie et les données pour concevoir, réaliser et exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias, Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes, [email protected] ; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, [email protected]