MONTRÉAL, le 7 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC) est heureux d'annoncer la publication de son Rapport sur la durabilité 2019 : Transformer la société pour les générations futures.

Le rapport décrit les mesures prises en 2019 par l'entreprise au moment où SNC-Lavalin transforme la manière dont elle exerce ses activités et sa réponse aux changements climatiques, à la croissance démographique ainsi qu'à d'autres occasions et risques importants auxquels les sociétés sont confrontées. En 2019, SNC-Lavalin a lancé un Énoncé de politique sur le développement durable et a mis à jour sa Stratégie d'affaires relative au développement durable conformément aux objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

« Nous sommes actuellement engagés dans un processus de transformation. Le développement durable - tant dans notre entreprise que dans les projets que nous réalisons - doit être au centre de notre culture et de notre transformation. Notre processus de transformation a commencé il y a à peine un an avec notre nouvelle orientation stratégique, et nous entrevoyons de nouvelles possibilités alors que nous nous tournons vers un avenir évoluant à une vitesse fulgurante. En tant que concepteurs, ingénieurs et gestionnaires de projet, nous incarnons nos valeurs, notamment l'innovation et la collaboration, afin de regarder vers l'avant et d'évaluer comment ce que nous offrons en tant qu'entreprise influencera le futur des sociétés », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction, Groupe SNC-Lavalin inc.

« Nous travaillons chaque jour sur des projets qui contribuent à améliorer la vie des gens au quotidien, que ce soit dans les domaines des infrastructures, des sources d'énergie propres et des villes intelligentes, et sur des solutions dans le contexte de la pandémie actuelle telles que des installations de soins de santé agiles et réactives. Nos employés des quatre coins de la planète contribuent quotidiennement à la façon dont le monde se transforme. C'est grâce à leurs efforts dans la conception et la gestion de projets que nous sommes en mesure d'avoir une incidence positive sur la façon dont les sociétés se transforment, et ces répercussions vont bien au-delà des gens et de notre entreprise », a poursuivi M. Edwards.

La chef mondiale du développement durable de SNC-Lavalin, Sarah-Jane Stewart, a déclaré « Notre Énoncé de politique, en conjonction avec notre Stratégie d'affaires durable, démontre l'engagement à long terme de l'entreprise envers le développement durable et le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Conformément à notre stratégie d'affaires, nous avons mis l'accent sur trois objectifs de développement durable de l'ONU : une énergie propre et d'un coût abordable, des villes et collectivités durables et des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, que nous estimons être les objectifs les plus importants pour SNC-Lavalin et où nous aurons l'incidence la plus immédiate possible. »

Consultez le rapport complet pour en savoir plus sur les réalisations de SNC-Lavalin en matière de développement durable en 2019, et pour connaître nos projets d'avenir.

