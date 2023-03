MONTRÉAL, le 7 mars 2023 /CNW/ - Candu Énergie inc., membre du Groupe SNC-Lavalin (TSX : SNC), a été sélectionnée par Nuclearelectrica S.A. (SNN), exploitant de la centrale nucléaire de Cernavodă, en Roumanie, pour mener des travaux préparatoires sur le réacteur 1 CANDU® de Cernavodă, avant la prolongation de sa durée de vie pour soutenir la sécurité énergétique européenne et les objectifs de carboneutralité de la Roumanie. Ce contrat s'appuie sur le dernier mandat d'avant-projet de SNC-Lavalin à la centrale de Cernavoda annoncé en 2022.

Durant ce contrat de deux ans d'une valeur d'environ 65 millions de dollars, SNC-Lavalin offrira des services d'ingénierie de base et à longue échéance de livraison pour ce fournisseur de service public. Il s'agit de la préparation du prochain projet de remise à neuf du réacteur 1 de Cernavodă, qui prolongera sa durée de vie jusqu'en 2060. Les deux réacteurs CANDU de la centrale produisent 20 % de l'électricité de la Roumanie, offrant aux consommateurs et entreprises une source d'énergie ininterrompue, sans émissions, abordable et énergétiquement sûre. Le gouvernement roumain et SNN ont également signalé leur intention de compléter les réacteurs 3 et 4 de Cernavodă. Les deux seraient des réacteurs neufs, conçus pour utiliser la technologie CANDU. L'exploitation à long terme de Cernavodă est essentielle pour aider la Roumanie à atteindre son objectif d'éliminer progressivement près de 4 gigawattheures d'électricité produite à partir de charbon d'ici 2032. Les réacteurs CANDU au Canada ont également permis à la province de l'Ontario d'éliminer progressivement la production d'électricité produite à partir de charbon de son réseau électrique en 2014.

« Ce travail de longue haleine à Cernavodă est un exemple parfait de la manière dont nous concrétisons notre engagement à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. La prolongation de la durée de vie fournira à de nombreuses générations futures de Roumains une énergie sûre et économique, et permettra à la Roumanie de continuer à bénéficier de la réduction de plus de 10 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par année que permettent les réacteurs CANDU de Cernavodă. »

SNC-Lavalin est la seule organisation à avoir joué un rôle de premier plan dans tous les projets de prolongation de la durée de vie des réacteurs CANDU à ce jour à l'échelle mondiale. Cela comprend des projets au Nouveau-Brunswick (Point Lepreau), en Ontario (Darlington et Bruce Power), en Corée du Sud (Wolsong) et en Argentine (Embalse). L'expertise du cycle de vie nucléaire complet de la Société et son expérience préalable de la conception originale de réacteurs, de modifications de conception, de leur exploitation prolongée et de la prolongation de la durée de vie seront mises à profit pour maximiser les résultats des clients pour les travaux préparatoires du projet de Cernavodă.

« Nous sommes heureux de poursuivre le partenariat stratégique que nous avons avec SNC-Lavalin pour faire progresser le projet de remise à neuf du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Cernavodă ; il fournira l'énergie propre de base à la Roumanie pendant 30 autres années. De plus, la prolongation de la durée de vie du réacteur 1 continuera d'apporter de multiples avantages à la Roumanie, soit la préservation d'emplois de haute qualité, la création de nouveaux emplois, des investissements dans la communauté, une importante contribution fiscale, ainsi que des projets pour la chaîne d'approvisionnement locale. Cela fait partie de notre vision visant à créer un avenir durable pour les prochaines générations », a déclaré Cosmin Ghiă, chef de la direction de Nuclearelectrica SA.

Le personnel spécialisé du secteur Énergie nucléaire canadien de SNC-Lavalin réalisera les travaux d'ingénierie de conception et d'approvisionnement nécessaires afin d'exécuter les modifications de conception et les recommandations découlant de l'évaluation de l'état de l'installation faite par SNC-Lavalin, selon les travaux demandés par SNN en vue de la remise à neuf de milieu de vie du réacteur 1. De plus, de nouvelles infrastructures et bâtiments nécessaires au soutien des activités de retubage des réacteurs sur site seront conçus. Dans le cadre du projet, SNC-Lavalin travaillera également avec Ansaldo Nucleare, qui offrira des services d'ingénierie pour le reste des activités de l'usine, poursuivant ainsi le partenariat à long terme entre les entreprises. Parmi les autres organisations clés qui offrent leur soutien, mentionnons Sargent & Lundy, CITON, et GE (General Electric) Steam Power, qui doivent normalement fournir des services d'ingénierie associés à la remise à neuf du réacteur 1.

« La Roumanie a depuis longtemps adopté une vision tournée vers l'avenir à l'égard de ses besoins énergétiques, a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. Elle désire notamment continuer à tirer parti de la technologie CANDU éprouvée, abordable, efficiente et efficace à Cernavodă. En tant que dépositaire et fabricant d'équipement d'origine de la technologie CANDU, nous sommes enchantés de nous voir confier ce travail essentiel pour SNN et le peuple roumain, tout comme on nous avait confié la construction des réacteurs de Cernavodă en 1996 et 2007. »

La préparation des réacteurs CANDU de Cernavodă pour continuer à servir les générations futures de la Roumanie avec une énergie décarbonée et fiable est une autre partie du plan directeur Ingénierie Net Zéro de SNC-Lavalin ; notre engagement à faire progresser les projets qui aident les clients à décarboner leurs actifs, à gérer les risques climatiques et à renforcer leur résilience face aux changements climatiques.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie afin de concevoir, réaliser et opérer les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos du secteur Énergie nucléaire de SNC-Lavalin

Avec de plus de 70 ans d'expertise en matière d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale, SNC-Lavalin offre des solutions de services complets et des produits de technologie nucléaire aux installations nucléaires du monde entier. Dotée d'un portefeuille de technologies novatrices et ayant accès à plus de 500 solutions brevetées, SNC-Lavalin résout des défis techniques complexes tout au long du cycle de vie nucléaire, de la conception et de la nouvelle construction à la gestion des actifs, et de la remise à neuf à la gestion de la fin de vie, en passant par la mise hors service et la gestion des déchets. SNC-Lavalin exploite et gère des sites de recherche nucléaire du gouvernement en transformant des infrastructures vieillissantes et en gérant de façon sécuritaire les anciens déchets nucléaires. En tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU® sur quatre continents, elle fournit des services-conseils et des services d'ingénierie à d'autres promoteurs nucléaires. SNC-Lavalin participe également au développement de radio-isotopes médicaux pour la recherche sur le cancer dans le cadre de son partenariat avec TerraPower.

