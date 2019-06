SNC-Lavalin offrira des services d'ingénierie des systèmes à LA Metro dans le cadre d'un programme de 10 ans

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a le plaisir d'annoncer que son entité Atkins a été sélectionnée pour faire partie de l'équipe qui fournira des services d'ingénierie des systèmes et du soutien à la Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (LA Metro), qui est actuellement responsable de la supervision d'un projet ambitieux d'expansion des services ferroviaires et d'autobus du comté de Los Angeles en vue des Jeux olympiques d'été de 2028. L'an dernier, LA Metro a mis en branle un programme de grande envergure visant l'expansion de son réseau de transport en commun par rail et autobus au cours des dix prochaines années.

« L'envergure de l'investissement prévu pour ce programme à Los Angeles est extraordinaire. Il s'agit d'une occasion unique pour LA Metro de transformer la région à jamais, a déclaré George Nash, chef de la direction, Atkins, Amérique du Nord, SNC-Lavalin. Nous avons hâte de contribuer à cette transformation en misant sur notre vaste expérience en ingénierie des systèmes et sur notre savoir-faire pratique. »

La valeur du contrat de sept ans, basé sur des ordres de travail et comprenant trois options d'un an, est estimée à 30 millions $ US (environ 40 millions $ CA). Le projet comprend des services de conception technique des systèmes et d'autres services connexes, qui viendront compléter les ressources du service d'ingénierie de LA Metro et appuyer les projets d'immobilisation, d'entretien et de coentreprise liés au transport en commun rapide par rail et autobus. L'entité Atkins de SNC-Lavalin agira à titre de sous-expert-conseil pour SECOTrans.

Il est attendu que plusieurs des projets du programme soient accélérés en raison de l'initiative « Twenty-eight by '28 » récemment proposée par le maire Eric Garcetti. Celle-ci vise à ce que 28 projets d'envergure liés aux routes, aux transports en commun et au cyclisme soient réalisés avant les Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2028 qui auront lieu dans la région de Los Angeles.

Voici quelques-uns des services à réaliser en tant que membre de l'équipe des services-conseils en ingénierie des systèmes :

L'étude conceptuelle jusqu'à la conception technique finale;

L'estimation de projets et l'évaluation de la constructibilité;

Les analyses et les études techniques;

La conception durant la construction.

