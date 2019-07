SNC-Lavalin obtient une entente de services de soutien en matière d'ingénierie et de gestion de projet par Emirates Global Aluminium

MONTRÉAL, le 2 juill. 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) est heureuse d'annoncer qu'elle s'est vu octroyer par Emirates Global Aluminium (EGA) une entente-cadre de services de trois ans visant la prestation de services de soutien en matière d'ingénierie et de gestion de projet qui viendront compléter les ressources existantes dans la réalisation de projets d'exploitation majeurs aux complexes des alumineries Al Taweelah et Jebel Ali d'EGA et à l'usine d'alumine Al Taweelah.

En vertu de cette entente, SNC-Lavalin fournira des services d'ingénierie intégrés couvrant tous les aspects multidisciplinaires relatifs à la centrale électrique, à la distribution d'énergie, au dessalement de l'eau, à la fonte d'aluminium, au coulage et aux usines de carbone des alumineries Al Taweelah et Jebel Ali d'EGA. Ce mandat comprendra également la prestation de services d'ingénierie multidisciplinaires pour l'usine d'alumine Al Taweelah. De plus, les services comprendront des services de gestion de projet, tels que la gestion de la construction, le contrôle des coûts et de la planification, l'ingénierie contractuelle et la gestion de portefeuilles de projets.

« En tant que fournisseur de services d'ingénierie complets, nous pouvons nous appuyer sur une longue feuille de route dans la réalisation de certains des plus grands projets de mines et métallurgie au monde, a déclaré Craig Muir, président, Ressources, SNC-Lavalin. Au cours des 15 dernières années, nous avons mené à bien pour EGA des projets de grande envergure répondant aux normes de qualité et de sécurité les plus rigoureuses. Nous sommes honorés de prolonger notre relation de longue date et de continuer d'offrir notre expertise de calibre mondial et nos connaissances locales pour soutenir la croissance de l'industrie aux Émirats arabes unis. »

Le partenariat de SNC-Lavalin avec EGA a débuté en 2004 avec un mandat de prestation de services d'Études d'avant-projet, d'IAGC et de transfert global de technologies pour Dubai Aluminium (Dubal) et tous ses projets d'extension. DUBAL et Emirates Aluminium (EMAL) ont fusionné en 2014 pour former EGA.

La réalisation répétée de mandats respectant le calendrier et le budget a donné lieu à un accroissement de la capacité de production de l'aluminerie Jebel Ali, qui est passé de de 680 000 tonnes par an à sa capacité actuelle d'environ 1,1 million de tonnes par an. L'aluminerie primée Al Taweelah, à Abu Dhabi, le plus vaste complexe de ce type au moment de sa construction, constitue un autre exemple de collaboration réussie avec EGA, où SNC-Lavalin a fourni des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction (IAGC) pour la première et la deuxième phase du projet.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. La vision des employés de SNC-Lavalin dépasse l'ingénierie. À partir de bureaux situés dans le monde entier, nos équipes offrent des services pour chaque étape du cycle de vie des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la gestion de construction, des investissements de maintien, de l'exploitation et de l'entretien, aux clients dans les secteurs d'activité de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire, de l'énergie propre et des ressources. www.snclavalin.com

