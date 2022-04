MONTRÉAL, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une entreprise de services professionnels et de gestion de projets entièrement intégrée ayant des bureaux partout dans le monde, a obtenu un mandat de maître d'œuvre des promoteurs de transport d'électricité pour le projet Champlain Hudson Power Express, une ligne de transport d'électricité en courant continu à haute tension (CCHT) qui sera déployée du Canada aux États-Unis. Dans le cadre du contrat de services, SNC-Lavalin assurera la supervision technique et la coordination de la conception des câbles de CCHT et de la station de conversion.

« Cette occasion de fournir de l'énergie renouvelable à l'État de New York soutient notre objectif de faire croître notre empreinte aux États-Unis, l'une de nos principales régions géographiques, », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC‑Lavalin. « En contribuant à aider l'État à atteindre ses cibles de réduction des émissions pour 2030, nous démontrons notre engagement et notre capacité à offrir des solutions pour atteindre la carboneutralité au marché et à notre client. Le projet permettra de réduire les émissions de GES de 37 millions de tonnes métriques à l'échelle de l'État, ce qui équivaut au retrait de plus d'un demi-million de voitures de la circulation[1]. »

Le projet consiste en une ligne de transport d'électricité souterraine d'environ 545 km (339 milles), dont plus de la moitié sera installée sous l'eau et le reste, sous terre. La ligne de transport d'électricité partira de la station Hertel au Québec, traversera aux États-Unis sous le lac Champlain, puis se déplacera vers le sud pour se raccorder à une station de conversion à Astoria, dans le Queens, à New York.

L'objectif de réduction de l'empreinte carbone de ce projet souligne l'engagement de SNC-Lavalin à l'égard des objectifs de zéro émissions nettes et démontre le rôle majeur que joue la Société dans l'électrification et la décarbonation des économies du monde entier.

« Cela renforce la position de SNC-Lavalin en tant que chef de file mondial des réseaux d'électricité, plus particulièrement en matière de technologie de courant continu à haute tension (CCHT) appliquée aux câbles sous-marins et souterrains », a ajouté Dale Clarke, chef de la direction des Services d'ingénierie de SNC-Lavalin au Canada. « Ce projet sera exécuté directement par le Centre d'excellence dans le domaine du CCHT à Montréal, au Canada. Grâce à sa connaissance approfondie du marché du nord-est des États-Unis et du réseau électrique du Québec, l'équipe est bien équipée pour servir notre client dans l'État de New York tout en assurant la coordination avec des parties prenantes importantes comme Hydro-Québec, l'exploitant de réseau indépendant de New York et la New York Power Authority. »

Le Centre d'excellence de SNC-Lavalin dans le domaine du CCHT situé au Canada exerce ses activités depuis un demi-siècle et a réalisé des projets emblématiques dans le monde entier. La longue liste de projets dans le domaine du CCHT de SNC-Lavalin à l'échelle internationale comprend le projet de ligne de transport d'électricité de l'Ouest albertain (LTÉOA) et le projet de Lower-Churchill.

1 Source : New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA)

