MONTRÉAL, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX : SNC), une entreprise de services professionnels et de gestion de projets entièrement intégrée qui a des bureaux dans le monde entier, a été nommée par Network Rail, propriétaire de l'infrastructure ferroviaire du Royaume-Uni, pour gérer et réaliser le renouvellement de la signalisation dans le sud de l'Angleterre.

Membre de l'équipe de réalisation intégrée du Sud de Network Rail, SNC-Lavalin travaillera au sein d'une alliance avec le client et ses partenaires et sera responsable de la gestion de l'exécution de tous les renouvellements de signalisation, y compris le développement en début de projet, la conception détaillée, la construction et la mise en service. Le mandat est évalué à près environ 6 milliards de dollars canadiens et comprend les bâtiments et les travaux civils, la voie ferrée, l'électrification et les installations.

En nommant une équipe de réalisation intégrée, Network Rail veut apporter un changement radical dans les renouvellements de sa grande région du Sud, avec une approche d'entreprise axée sur la collaboration, soutenue par des relations à long terme et des mécanismes de récompense basés sur les résultats et le rendement de l'équipe.

« Aujourd'hui, lorsque nous parlons des résultats, nous tenons compte des avantages sociaux et environnementaux au même titre que les récompenses financières. C'est pourquoi les modèles traditionnels d'octroi de contrats deviennent désuets, notamment les contrats CMPF, a expliqué Ian L. Edwards, président et chef de la direction, SNC-Lavalin. La seule façon d'atteindre ce triple résultat lors de l'exécution de grands programmes d'infrastructure est de rassembler toutes les parties par un accord unifié qui permet d'explorer et de réaliser la valeur ajoutée. »

« C'est un mandat extraordinaire qui s'ajoute à notre portefeuille ; nous sommes chef de file du marché au Royaume-Uni et nous offrons une valeur ajoutée tout au long du cycle de vie des actifs de transport, s'est réjoui Philip Hoare, président, Services d'ingénierie, Royaume-Uni et Europe, Moyen-Orient, Inde et Canada, SNC-Lavalin. Elle confirme également notre réputation d'organisation d'avant-garde qui s'efforce toujours d'améliorer les résultats pour ses clients, que ce soit par des modèles de contrats novateurs, de nouvelles méthodes de travail ou de meilleures façons de lier individus, données et technologie. »

SNC-Lavalin fait également partie de l'alliance East West Rail -- qui réalise actuellement l'un des plus grands nouveaux projets ferroviaires du Royaume-Uni en vertu d'un seul accord unifié -- et est partenaire d'intégration des systèmes ferroviaires pour le East Coast Digital Program, qui sera le premier chemin de fer numérique interurbain du Royaume-Uni.

