MONTRÉAL, le 9 janv. 2023 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a obtenu un contrat de conception et d'ingénierie pour remplacer le pont-jetée Shepard Broad dans le sud de la Floride. Le projet permettra d'améliorer la sécurité multimodale, d'accroître la mobilité, d'améliorer la capacité d'évacuation lors d'ouragans et de réduire la congestion quotidienne et saisonnière en remplaçant le pont basculant vieillissant par un pont répondant aux normes de conception actuelles et conforme aux normes de la Garde côtière des États-Unis (USCG).

« Notre expertise de longue date dans le secteur des transports nous permet d'adapter nos capacités pour aider nos clients à élaborer des solutions plus sécuritaires, plus fiables et axées sur les clients et qui règlent les problèmes actuels tout en tenant compte des demandes futures », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin.

Dans le cadre de ce contrat pluriannuel, SNC-Lavalin agira à titre de consultant principal pour le projet, et sera responsable des études de faisabilité et environnementale, de l'élaboration du plan conceptuel et des ensembles de conception complets, ainsi que les services d'ingénierie et d'inspection de la construction. L'équipe s'efforcera de minimiser les retards et d'assurer l'efficacité de l'échéancier.

« À l'aide d'outils novateurs de technologie numérique, comme les visualisations de rendu et la modélisation 3D de jumeau numérique, nous aidons nos clients à explorer pleinement toutes les options de conception », a déclaré George Nash, chef de la direction, Atkins, Amérique du Nord. Notre équipe a une connaissance profonde des objectifs, des politiques et des initiatives de la Floride et est bien placée pour construire un nouveau pont et une chaussée accessibles sécuritaires et durables qui répondront aux besoins de la collectivité durant des décennies. »

Le pont-jetée Shepard Broad joue un rôle essentiel en facilitant la circulation entre les plages et la partie continentale du comté de Miami-Dade au-dessus de l'Intracoastal Waterway. La société a réalisé avec succès plusieurs projets similaires en Floride, notamment l'autoroute 75 au-dessus de la rivière Caloosahatchee, le pont Howard Frankland de l'I-275 au-dessus de la baie de Tampa, le pont Cortez au-dessus du Gulf Intracoastal Waterway et l'échangeur I-4/Selmon Expressway Connector.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie afin de concevoir, réaliser et opérer les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, de l'exploitation et de l'entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias : Harold Fortin, Directeur principal, Relations médias, [email protected]; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs : 514 393-8000, poste 57553, [email protected]